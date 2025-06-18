〈房產〉4月房市景氣變化如斷崖 六都預售一天都賣不到30戶

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-06-18 15:58

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根據最新實價資料顯示，4 月份全台預售市場揭露件數平均一天 111.3 戶，較去年同期揭露平均一天 507.6 戶大幅萎縮，其中六都一天預售揭露件數都不到 30 戶，較去年同期都大幅萎縮。

4月房市景氣變化如斷崖 六都預售一天都賣不到30戶，圖爲示意圖。(鉅亨網記者張欽發攝)

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，自從去年央行接連祭出調控措施後，即便是無立即貸款需求的預售市場，也出現風向轉變，買方態度趨於保守，開始精挑細選符合自身需求的個案，購屋行為也更為謹慎。

整體預售市場已轉為「個案表現」的格局，能夠吸引買氣的產品，多具備幾項共通條件：鄰近捷運站、總價落在自住客可負擔範圍、具規模的大基地規劃，以及整體性價比（CP 值）佳。然而整體而言，今年的 329 檔期買氣明顯不如往年，市場氛圍略顯清淡。

根據實價預售揭露資料顯示，2025 年 4 月全台預售屋交易量大幅下滑，平均每天總揭露件數僅 111.3 件，較 2024 年 4 月每天揭露 507.6 件大幅減少超過七成，呈現明顯降溫趨勢。

觀察各主要都會區，台北市去年 4 月平均每天揭露 26 件降至今年 4 月剩 7.5 件，新北市由 81.4 件縮減至 28.7 件，桃園市則從 94.2 件大跌至 19.4 件，新竹縣市由 32.6 件降至僅 4 件。中南部也不例外，台中市從 103.8 件降至 17.6 件，台南市由 47.6 件縮至 7.6 件，高雄市也由 48.5 件降為 8.3 件。