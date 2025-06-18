〈房產〉5月全台房地合一稅近50億元 七都僅「繳稅王」新北市年增44%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-06-18 15:55

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據財政部最新數據，2025 年 5 月全台個人房地合一稅為 49.5 億元，月增 13%，比去年同期少 20%。觀察七大都會區的表現，僅新北市稅收年增 44%，其餘六都均呈現年減的衰退趨勢，顯示房市交易熱度仍無明顯回溫。

5月全台房地合一稅近50億元 新北市連三月登「繳稅王」。(鉅亨網記者張欽發攝)

其中，5 月新北市繳出 15.1 億元，蟬聯全台第一，連續三個月都勝過台中，榮登「繳稅王」。

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永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，2024 年上半年因房價飆高且交易火熱，房地合一稅的稅收自然也創新高。不過，今年房市買氣明顯降溫，連續幾個月，全台許多縣市的稅收皆呈現年減現象，短期內恐怕很難再創新高紀錄。

細看各縣市今年 5 月的稅收數據，新北市為 15.1 億元、年增 44%；台中市 8.5 億元、年減 22%；高雄市 7.5 億元、年減 17%；台北市 5.3 億元、年減 40%；桃園市 4.7 億元、年減 35%；台南市 2.0 億元，年減 52%；新竹縣市則為 1.4 億元，年減 71% 最多。