〈房產〉5月全台房地合一稅近50億元 七都僅「繳稅王」新北市年增44%
鉅亨網記者張欽發 台北
據財政部最新數據，2025 年 5 月全台個人房地合一稅為 49.5 億元，月增 13%，比去年同期少 20%。觀察七大都會區的表現，僅新北市稅收年增 44%，其餘六都均呈現年減的衰退趨勢，顯示房市交易熱度仍無明顯回溫。
其中，5 月新北市繳出 15.1 億元，蟬聯全台第一，連續三個月都勝過台中，榮登「繳稅王」。
永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，2024 年上半年因房價飆高且交易火熱，房地合一稅的稅收自然也創新高。不過，今年房市買氣明顯降溫，連續幾個月，全台許多縣市的稅收皆呈現年減現象，短期內恐怕很難再創新高紀錄。
細看各縣市今年 5 月的稅收數據，新北市為 15.1 億元、年增 44%；台中市 8.5 億元、年減 22%；高雄市 7.5 億元、年減 17%；台北市 5.3 億元、年減 40%；桃園市 4.7 億元、年減 35%；台南市 2.0 億元，年減 52%；新竹縣市則為 1.4 億元，年減 71% 最多。
陳金萍補充，目前房市仍籠罩觀望氣氛，除了受到銀行房貸緊縮與央行第七波信用管制影響外，近期因美國總統川普關稅戰議題，導致國際局勢動盪，也間接影響民眾購屋信心，後續房市表現仍須密切觀察後續政經局勢變化以及政策走向。
- CFC讓海外財產像裸奔？來聽專家怎麼解！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
下一篇