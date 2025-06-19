麗寶集團旗下名軒開發配息4.5元 今年推三案插旗台北苗栗高雄

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-06-19 10:28

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麗寶集團旗下上市建商名軒開發 (1442-TW) 繼 2024 年包括新北淡海造鎮案「名軒海樂地」、「台中新站」，以及位於桃園小檜溪「國王之森」後，公司今 (19) 日指出，今年名軒分別在台北中正區、苗栗後龍及高雄鳳山區再推三案估總銷達 138 億元。

名軒開發董事長吳泓瑩。(鉅亨網記者張欽發攝)

名軒開發 2024 年營收 88.02 億元、年增 68.1%，稅後純益 26.2 億元、年增約達 52.5%、每股稅後純益高達 7.17 元、大幅優於前年的 4.71 元，寫下掛牌以來營收及獲利的新高紀錄。

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名軒開發 19 日股東會通過配發現金股利每股達 4.5 元，超越 2023 年的 3.5 元、也刷新史上最高紀錄。

名軒開發表示，淡江大橋即將在 2026 年完工通車，淡海熱潮持續加溫，大力延續「名軒海樂地」買氣，穩定帶動公司業績上攻。

而名軒開發今年下半年將會公開銷售台北及高雄「名軒亞灣城」地上權案，以及苗栗後龍「名軒心城市」。

繼 2024 年麗寶集團鵬程建設於內湖推出台北市唯一地上權案「麗寶鵬程豐潤」熱銷同時，今年名軒加碼推出北市稀有黃金地段、位在台北市杭州南路地上權案。

名軒開發今年下半年推出的北市杭州南路地上權案，鄰近台大醫院、中正紀念堂，更擁有市中心難得大片綠地，走路就到捷運信義線、板南線，附近更是中正國中、台北市立教育大學附設實驗小學、東門國小等明星學區。名軒規劃興建地上 15 樓、地下 5 層的地上權住宅，坪數規劃為 15-20 坪，一房一廳或兩房一廳的格局，總銷估約 28 億元。

另外，近年來高雄對於地上權住宅的接受度越來越高，尤其在鳳山區已有多案完銷，名軒下半年將推出 2700 坪地上權住宅案「名軒亞灣城」。

目前全球 AI 大咖紛紛搶進的亞灣區，已包括輝達、亞馬遜、超微、IBM 等超過百家知名企業。名軒亞灣城鄰近五甲商圈，還有雙捷運，規劃地上 14 樓，地下 2 層，坪數 27-37 坪，總戶數近 400 戶，總銷預估 50 億元。