〈央行理監事會〉房仲：台灣央行管制未鬆綁 房市前景難明朗

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-06-19 17:31

‌



台灣央行今 (19) 日召開理監事會議決議，此次不升息、不升準，而且未鬆綁對房市的信用管制措施。房仲業者指出兩大主因，一是央行多波信用管制措施奏效，全台不分南北房市全數降溫；其次是受國際局勢衝擊，經濟下行風險大增，決議不升息或執行其他信用管制措施，以免房市「硬著陸」傷及筋骨。但也意味著當前購屋族的申貸瓶頸還將持續。

房仲：台灣央行管制未鬆綁 房市前景難明朗。(鉅亨網記者張欽發攝)

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，自 2020 年以來，央行已祭出七次信用管制措施，同時升息六次並以及調升存準率二次，多次打房之下，已讓以往過熱房市冷卻不少，各行庫不動產貸款成長也明顯趨降，因此讓央行已無需再對房市加強管制。

‌



高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，關稅議題、大減稅的財政擴張措施，再加上中東烽火再起，牽動油價、航運等敏感神經，以致美國通膨預期高居不下，影響所及，但就業、經濟成長狀況恐在下半年出現斷崖式修正，經濟環境的不確定性、停滯性通膨的疑慮，再加上 7 月 9 日的美國對等性關稅暫停開關將重新啟動，使各國央行決策態度保守，貨幣政策調整空間極其有限。

黃舒衛說，台灣在 2022 年全球降息循環中，不但沒有參與，還數度降準，市場資金的價量都受到約束，現在確實有降息的本錢來紓解廠商匯損壓力的需求，但礙於降息難免又造一波資產價格膨脹的風險，而且也得預留未來刺激經濟的工具，因此目前選擇利率不動、不調存準率做為因應。

黃舒衛分析，但對房市而言，選擇性信用管制不鬆綁、不動產貸款集中度管制的閥門不開，面臨本世紀最大交屋潮的現在進行式的信用資源排擠，下半年的房市很難有轉機。其中尤以準備交屋的買方面對最新的限貸管制及銀行放款業務的緊縮，壓力最大，而建商經營、財務壓力會否形成系統性危機，則最值得注意。

黃舒衛認為，相對於住宅市場，商用不動產從中美貿易戰到選擇性信用管制的「管住不管商」，或成開發商、投資人的新出口。即便川普 2.0 等等措施的不友善及不確定性，但對於 AI 產業鏈的持續投資，以及內需消費市場的需求仍強，預期在關稅協議明朗之後，還有擴大投資的機會，尤其台幣升值吸引台資回流，具穩定收益的商用不動產也大獲投資人青睞，市場展望保守但不悲觀。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，相較於已經處於低檔穩定的房市，對央行來說匯市與經濟才是未來一季度的大挑戰，未對房市管控政策鬆手，並不意味放任不管，而是將房地產放在央行「留校察看」名單中，短期內恐怕難以指望。同時持續維持緊縮的態度也能預先為熱錢流入轉入股市，進而轉往房市的邏輯設下關卡，避免日後措手不及。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，以伊戰火促使油價上漲，再添國際通膨隱憂，但國內的利率水準已來到近年新高，升息空間不大；且美國降息雖較預期推延，但仍有可能在下半年啟動降息循環，與其讓利率上下震盪，央行更希望保持平穩，所以本季利率凍漲符合預期。

信用管制方面，近一年來房市買氣明顯降溫，顯示政策頗有成效，讓央行並未加碼打炒房；然而現今的不動產放款集中度，仍維持在 37% 左右的相對高檔，最新公布的 5 月購屋貸款餘額及五大行庫新承做房貸金額，也雙雙較上月走揚，因此央行基於風險考量，也無法貿然鬆綁管制。由於政策不變，近期購屋族申貸卡關的問題，就還無法有效紓解，市場買氣也將持續受行庫緊縮銀彈影響處於低潮，尤其公股行庫須優先配合新青安政策，對於一般房貸案件進案更保守，相較之下，不須承接新青安的民間銀行，核貸速度和條件有機會更具彈性。

台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中指出，與利率、信用管制趨於穩定相比，匯率的變化恐怕是央行短期內更棘手的麻煩。近期台幣強勢升值，兌美元匯率一度來到近 3 年新高，壽險業、出口商的匯損持續擴大，不僅為國內經濟展望增添變數，壽險業投資不動產的銀彈可能縮水，撐不住的出口商，也有可能出脫資產補破網，因此匯率變化也牽動工商用不動產的後續發展。

張旭嵐表示，央行管制不鬆綁，銀行放款將保持收束，受限於申貸不易，且新青安的利率優惠僅剩 1 年，即使是首購族，對房市也觀望卻步。即將辦理貸款的新案交屋族更是急得跳腳，在不得不貸的情況下，面對低成數、高利率的方案也只能接受，資金壓力比預期沉重。

台灣央行延續現行針對房市的選擇性信用管制措施。對此，中信房屋研展室副理莊思敏表示，當前國內外經濟環境仍充滿不確定性，房市觀望氣氛濃厚，台灣央行採取審慎以對的策略，屬於合理且可預期的決策。

莊思敏預期，短期內央行應會維持現行政策不變，除非下半年經濟景氣出現明顯的衰退跡象，否則啟動降息或鬆綁房市政策的可能性並不高。另一方面，國際政經局勢的不確定性也是影響房市走向的重要變數，俄烏戰爭至今未平息，中東地緣政治緊張情勢又再度升溫，以及川普關稅戰的 90 天緩徵期即將於 7 月 9 日屆滿，這些因素都有可能牽動全球供應鏈與金融市場波動，進而影響國內消費信心與資金流動，為房市後續表現增添壓力。