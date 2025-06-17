〈房產〉新青安受理累計近12萬戶 這家銀行受理逾3萬件最積極

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-06-17 13:19

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日前傳出部分民眾因薪資有限，申辦新青安碰釘子，讓公股行庫連袂發表澄清聲明，使新青安再度成為輿論焦點。房仲業者根據財政部數據，統計 2023 年 8 月新青安上路以來，八大公股行庫的申辦狀況，截至今年 4 月，新青安共受理約 11.9 萬戶，受理總金額突破 9300 億元，其中臺灣銀行響應最積極，受理件數逾 3 萬件。

新青安貸款受理累計近12萬戶。(鉅亨網記者張欽發攝)

而居次的土地銀行也貢獻逾 2 萬件；合作金庫則以約 1.4 萬件名列第三。

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台灣房屋集團趨勢中資深經理陳定中表示，新青安為政策性優貸，僅限公股行庫辦理，一般民營銀行無法申辦，也讓公股行庫在新青安政策上路後，房貸業務量明顯增加。其中受理案件最多的臺灣銀行，因據點涵蓋本島與離島所有縣市，且存款餘額為全台所有銀行之最，放款量能相對強健，響應新青安也最積極。

受理件數居次的土地銀行，由於是專業銀行，不受銀行法 72-2 條放款上限天條約束，承做房貸的彈性較大，值得一提的是，土銀 2025 年新青安申辦狀況較去年同期成長近 6 成，今年前四個月受理件數逾 4600 件，超車臺銀的 3770 件。而合作金庫則是全台分行數量最多的銀行，服務範圍綿密，在爭取在地客戶也有地緣上的優勢。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，目前銀行內控嚴謹，申貸人的收支狀況、信用條件以及擔保品的所在地段等因素，都會影響最終的放貸條件，即便符合新青安貸款資格，行庫放款也從嚴評估，財務正常的首購族，核貸成數可能在 75-80% 之間，部分物件鑑價也可能不及合約價，導致自備款比例須大幅提高，其中有三類物件容易落入難貸區，首先是「蛋殼新屋」，這類新興重劃區發展尚未成熟，推案量大，空屋率高，轉手不易，容易因鑑價不足導致貸不滿。

還有「蛋白老屋」，精華區的老屋都更或自住效益，因此價值穩定，不過若非屬交通便利的老屋，有可能面臨鑑價不高，加上老屋貸款年期短，將會加重每月貸款負擔。再來是「蝸居小宅」，現在小宅當道，不過 12 坪以下物件常被視為投資型物件，不少銀行直接拒絕收件，因此建議首購族要至少以 15 坪以上為購屋標準。