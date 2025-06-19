美參院通過穩定幣法案 5大重點快速入門

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-19 05:40

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據《商業內幕》周三 (18 日) 報導，美國參議院以 63 票對 30 票通過《GENIUS 法案》，為穩定幣建立聯邦監管框架。該法案將允許銀行、金融科技公司和大型零售商發行穩定幣或將其整合至支付平台，標誌著加密貨幣產業的重要里程碑。

美國參議院通過GENIUS法案，為穩定幣建立聯邦監管框架。(圖:Shutterstock)

該法案全名為「指導並建立美國穩定幣國家創新法案」(Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins)。2025 年可謂是加密貨幣的突破年，美國總統川普的公開支持、穩定幣發行商 Circle(CRCL-US) 的 IPO 計畫，以及現在的穩定幣立法，都讓數位資產更受矚目。

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什麼是穩定幣？

穩定幣是一種與美元等法定貨幣價值連動的加密貨幣，旨在維持價格穩定。目前最大的穩定幣包括 Tether 和 USDC，發行商每發行 1 枚穩定幣，就必須持有等值現金或短期美債作為擔保。

有別於比特幣等價格大幅波動的加密貨幣，穩定幣顧名思義就是要保持價格穩定，因此更適合用於日常消費和數位支付，也方便作為其他加密貨幣與法定貨幣之間的轉換橋樑。

GENIUS 法案內容

該法案明確規範穩定幣的發行條件。發行商必須以安全資產 1 比 1 全額擔保每枚穩定幣，準備金資產限定為現金、政府貨幣市場基金等高流動性投資工具。

此外，發行商須每月公開準備金狀況，並配合反洗錢相關規定。若市值超過 500 億美元，發行商還須提交年度經會計師查核的財務報表。

法案也保障消費者權益，一旦穩定幣發行商倒閉，持幣者可優先向準備金資產求償。

不過該法案推動過程並非一帆風順。民主黨先前憂心法案對國會議員和政府官員的利益衝突防範不足，經過數週協商才順利在眾議院過關。

大企業採用穩定幣

萬事達卡 (MA-US) 和 Visa(V-US) 等傳統支付業者更是走在前頭，多年來持續將穩定幣融入營運系統。兩家公司都已開發出支援 USDC 穩定幣結算的區塊鏈技術，並與加密貨幣交易所建立合作關係。

川普與穩定幣的關聯

川普在競選期間就以支持加密貨幣的立場吸引選民，上任後也持續為數位資產政策背書。

川普不只發行自己的迷因幣、推動放寬相關監管，個人也直接參與穩定幣事業。他與兒子共同投資的加密貨幣公司世界自由金融 (World Liberty Financial)，今年 3 月推出名為 USD1 的穩定幣，以短期美債、美元存款等現金類資產作為擔保。

知名投資人馬克庫班 (Mark Cuban) 本周還推測，川普剛推出的新款智慧手機很可能內建數位錢包功能，讓用戶直接使用總統的 $Trump 迷因幣和 USD1 穩定幣。

穩定幣可能引發美債市場波動