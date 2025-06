美參院通過穩定幣法案 5大重點快速入門

該法案全名為「指導並建立美國穩定幣國家創新法案」(Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins)。2025 年可謂是加密貨幣的突破年,美國總統川普的公開支持、穩定幣發行商 Circle(CRCL-US) 的 IPO 計畫,以及現在的穩定幣立法,都讓數位資產更受矚目。