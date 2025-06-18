​穩定幣規模2030年前衝3.7兆美元！專家：AI+穩定幣正顛覆全球金融規則​

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-18 10:10

‌



美國財長貝森特周二 (17 日) 說，根據近期報告預測，穩定幣市場規模有望在本十年末達到 3.7 兆美元。隨著《GENIUS 法案》順利通過，將推動美元穩定幣發展，再而與此同時，穩定幣與 AI 的深度融合正重塑全球經濟的底層規則，成為驅動「自動化經濟」的核心動力。

​穩定幣規模2030年上看3.7兆美元！專家：AI+穩定幣正顛覆全球金融規則​

傳統跨境支付依賴銀行體系，耗時數日且成本高昂。如今，AI 代理與穩定幣的組合徹底打破這個模式。以美國矽谷企業為例，透過 AI 驗證奈及利亞約聘工人的代碼後，可自動觸發 USDC(錨定美元的穩定幣) 支付，手續費低於 1 美元，秒級到帳。在此過程中，「信任」由 AI 對程式碼庫的即時驗證取代人工審核，支付則由智慧合約無縫執行。

‌



在價值數兆美元的供應鏈金融領域，AI 與穩定幣正破解「信用傳遞遲緩」的痛點。一批冷藏疫苗從出廠起，運輸數據便由 IoT 感測器即時上傳至區塊鏈，AI Agents 持續監控溫控狀態。當貨物安全抵達倉庫，智慧合約立即自動支付 90% 合約金額至供應商帳戶。這種模式將支付依據從「發票滯後」轉向「物理事實驗證」，供應商現金流週期從數月壓縮至秒級，風險也從「賴帳」轉向「貨損」的可量化操作風險。

生成式 AI 的版權爭議也催生了穩定幣的「微支付」解決方案。未來，AI 生成內容時將同步輸出「貢獻度報告」，演算法量化不同資料來源如藝術風格、程式碼邏輯的權重。用戶支付的 1 美元將透過智能合約拆解為數百份穩定幣微支付，按權重分配給原始創作者。Coinbase 等機構正在研發的協議，正為這種高頻、自動化交易建構基礎設施。

此外，傳統保險依賴「事後賠償」，而 AI 與穩定幣的結合推動其轉向「事前激勵」。用戶授權保險公司 AI 讀取智慧手錶數據，若連續一周完成運動目標，智慧合約將自動回饋 20% 保費。反之，熬夜行為可能觸發保費上調。去中心化保險項目 DAVID Protocol 正探索此類模式，讓保險公司從「賠付者」轉型為「健康合夥人」。

儘管前景廣闊，穩定幣與 AI 的結合仍面臨多重挑戰。2022 年 Terra/LUNA 穩定幣崩盤導致 400 億美元蒸發，揭露了演算法穩定幣的脆弱性。

在 2016 年 The DAO 事件中，智慧合約漏洞引發 360 萬以太幣被盜，警示程式碼安全的重要性。此外，中心化發行方如 USDC 凍結資產的權力與 AI 決策的「黑箱困境」則可能威脅用戶資產自主權與交易公平性。

穩定幣作為首個真正意義上的「數位紙幣」，兼具現金隱私性、絕對所有權與即時交付能力，而 AI 賦予其「自主決策」屬性。當 AI Agents 手持穩定幣錢包在全球市場高頻交易時，傳統 GDP、M2 等經濟指標恐將失效，基於「帳戶主體」的監管架構亦面臨重構。這場變革不僅關乎科技升級，更將重新定義工作模式、財富分配與人類與 AI 的關係。