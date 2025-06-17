Circle執行長喊穩定幣將迎來「iPhone時刻」 股價再飆新高
鉅亨網新聞中心
Circle (CRCL-US) 執行長 JeremyAllaire 上周表示，穩定幣很快就會迎來「iPhone 時刻」，激勵 Circle 周一收漲 13.1% 至 151 美元，逼近 IPO 發行價 31 美元的近 5 倍。
值得注意的是，Circle 收盤時的市值已經超過 336 億美元。該公司為全球第二大加密穩定幣 USDC 的發行商，目前 USDC 的市值也只有 616 億美元。
Circle 執行長上周在社群媒體 X 上回覆一則貼文，稱穩定幣是有史以來效用最高的貨幣形式。「目前還沒有到達『iPhone 時刻』，屆時世界各地的開發者將意識到，可編程數字貨幣在互聯網上的力量和機遇，就像他們看到可編程移動設備的解鎖一樣，很快就會到來。」
而他回覆的貼文則是知名創投機構 a16z 合夥人 Sam Broner 的有感而發。 Broner 表示，穩定幣使得創建金融科技公司的固定成本和邊際成本都降低了，更多競爭意味著更優價格、更好體驗、更廣泛的可及性。
Broner 也強調，區塊鏈金融的速度與成本優勢固然重要，但真正能改變市場的是「貨幣的可程式化」。
市場炒作 Circle 還有一層潛在的驅動因素——上週完成程序性投票後，美國參議院最快將於 17 日對建立穩定幣監管框架的「GENIUS 法案」進行最終投票。
最新版本的法案要求所有美元穩定幣必須由美元或等值流動性資產提供全額支持，同時發行規模超過 500 億美元的機構將實施強制年度審計。
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