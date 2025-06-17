鉅亨網新聞中心 2025-06-17 13:33

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Circle (CRCL-US) 執行長 JeremyAllaire 上周表示，穩定幣很快就會迎來「iPhone 時刻」，激勵 Circle 周一收漲 13.1% 至 151 美元，逼近 IPO 發行價 31 美元的近 5 倍。

Circle執行長喊穩定幣將迎來「iPhone時刻」 股價再飆新高。(圖:shutterstock)

值得注意的是，Circle 收盤時的市值已經超過 336 億美元。該公司為全球第二大加密穩定幣 USDC 的發行商，目前 USDC 的市值也只有 616 億美元。

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Circle 執行長上周在社群媒體 X 上回覆一則貼文，稱穩定幣是有史以來效用最高的貨幣形式。「目前還沒有到達『iPhone 時刻』，屆時世界各地的開發者將意識到，可編程數字貨幣在互聯網上的力量和機遇，就像他們看到可編程移動設備的解鎖一樣，很快就會到來。」

而他回覆的貼文則是知名創投機構 a16z 合夥人 Sam Broner 的有感而發。 Broner 表示，穩定幣使得創建金融科技公司的固定成本和邊際成本都降低了，更多競爭意味著更優價格、更好體驗、更廣泛的可及性。

Broner 也強調，區塊鏈金融的速度與成本優勢固然重要，但真正能改變市場的是「貨幣的可程式化」。

市場炒作 Circle 還有一層潛在的驅動因素——上週完成程序性投票後，美國參議院最快將於 17 日對建立穩定幣監管框架的「GENIUS 法案」進行最終投票。