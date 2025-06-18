Reddit推兩款新AI廣告商工具後股價上漲逾7%

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-18 00:30

‌



據《CNBC》周二 (17 日) 報導，社群媒體平台 Reddit(RDDT-US) 周一推出兩款 AI 驅動的廣告工具，協助品牌更有效運用平台討論內容進行行銷，消息激勵隔日股價大漲約 7%。

Reddit推出AI廣告工具後股價大漲7%，助力品牌商挖掘社群討論商機。(圖:Reuters/TPG)

截稿前，Reddit 盤中上漲約 7.53%，暫報 135.70 美元。

‌



Reddit 推出兩款新的 AI 廣告工具，分別是 Reddit Insights 與 Conversation Summary Add-ons，前項分析工具能即時監測平台上的熱門話題和用戶討論趨勢，讓廣告主掌握最新動態並據此規劃行銷策略。 後者則是對話摘要功能，可以自動篩選出用戶對品牌的正面評價和推薦內容，並將這些真實回饋直接展示在廣告旁邊，增加廣告的可信度。

這兩項工具的核心概念是讓品牌能夠深入挖掘 Reddit 龐大的討論內容，將用戶的真實對話轉化為有價值的行銷洞察，協助企業與目標受眾建立更緊密的連結。

Reddit 指出，廣告巨頭陽獅集團 (Publicis) 擔任 Reddit Insights 的獨家測試合作夥伴，電動車製造商 Lucid 和遊戲開發商 Jackbox Games 則參與對話摘要附加元件的早期測試。

各產業企業正積極尋求運用 AI 新技術來提升廣告效果，並強化與消費者的互動體驗。這波 AI 浪潮不僅重塑廣告產業版圖，也對傳統廣告業者帶來競爭壓力。

廣告業同時面臨美中貿易緊張局勢的衝擊。近期財報季顯示，受全球經濟不確定性影響，多家企業的廣告營收在部分地區表現疲弱。不過最新情勢發展暗示兩國關係可能逐漸回溫。