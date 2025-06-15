澤倫斯基：烏克蘭已收復蘇梅要地、誓言全力抗擊俄羅斯進攻

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-15 17:00

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烏克蘭總統澤倫斯基於週六（14 日）宣布，烏克蘭軍隊在東北部蘇梅（Sumy）地區展開反攻，成功收復安德里伊夫卡村（Andriivka），這是烏軍驅逐俄羅斯軍隊、奪回領土的重要進展。

澤倫斯基：烏克蘭已收復蘇梅要地。(圖：Shutterstock)

根據《路透社》報導，澤倫斯基在當天的演講中強調，烏軍已成功阻止俄羅斯軍隊進一步推進至蘇梅地區邊境，並正全力奪回遭俄軍占據的邊境陣地。當地邊境戰事激烈，俄羅斯在此集結約 5.3 萬名士兵。

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澤倫斯基在晚間視訊中，特別感謝烏克蘭 225 獨立突擊團的英勇作戰，成功奪回安德里伊夫卡村。該區長期面臨俄羅斯軍事壓力，此次收復行動展現烏軍堅定抵抗俄軍的決心。

除了蘇梅地區，澤倫斯基也指出，在頓涅茨克地區的紅軍城（Pokrovsk）附近，烏軍近期取得「成功行動」，而位於烏克蘭東北部的庫皮揚斯克（Kupiansk）同樣傳出「顯著成果」。兩地皆是俄羅斯近期強化攻勢的主要目標。

與此同時，俄羅斯持續擴大對烏克蘭的軍事行動，特別是針對蘇梅與哈爾科夫（Kharkiv）地區，計畫建立所謂「安全緩衝區」。