俄羅斯空襲烏克蘭煉油廠！烏軍燃料設施設施遭導彈與無人機襲擊

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-16 08:00

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俄羅斯國防部週日（15 日）宣布，俄軍於當地時間深夜對位於烏克蘭位於頓巴斯地區（Donbas）的克勒曼楚（Kremenchuk）煉油廠發動空襲。該煉油廠為烏克蘭軍隊提供燃料。

俄羅斯空襲烏克蘭煉油廠。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，俄羅斯國防部聲明稱，俄軍從海空兩路向烏克蘭波塔瓦（Poltava）的這家煉油廠發射了飛彈，並使用了無人機，並稱這次攻擊成功。

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俄羅斯持續聲稱擁有頓巴斯地區主權，目前已實質控制頓內次克（Donetsk）與盧甘斯克（Luhansk）大部分區域。烏克蘭方面則強調將持續透過軍事行動與外交手段收復所有被佔領土，防止俄軍進一步擴張。

俄羅斯防部另指出，其部隊已掌控頓內次克州的馬利尼夫卡村（Malynivka），並已對烏克蘭北部蘇梅（Sumy）發動攻勢。

俄軍聲稱，已深入烏方蘇梅防線，並造成重大損傷。雖然蘇梅並非俄國正式宣稱擁有主權的地區，但俄羅斯曾表示，考慮在此設置軍事緩衝區以防守俄境。