巴隆：Google搜尋式微！AI搜尋工具掀網路流量革命

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-17 17:00

‌



人們透過 Google (GOOGL-US) 搜尋來獲取資訊的網路習慣，正受到人工智慧（AI）的劇烈挑戰。越來越多用戶轉向 ChatGPT、Perplexity AI 等 AI 搜尋工具，這場 AI 搜尋革命正快速改變整個網路生態與流量分布。

根據《巴隆周刊》（Barron"s）報導，Similarweb 與 Semrush 的數據顯示，全球多個熱門網站的搜尋引擎導流明顯下滑。以貓途鷹 Tripadvisor (TRIP-US) 、Yelp (YELP-US) 、維基百科為例，過去分別有 50% 至 60% 以上的流量來自搜尋，如今也陷入負成長。

‌



以今年 5 月為例，美國旅遊網站從 Google 搜尋引擎獲得的流量年減 20%，新聞網站下滑 17%，就連電商平台也出現 9% 的降幅。

搜尋巨頭 Google 以 AI 摘要應戰，反削弱藍色連結影響力

為了因應 AI 對搜尋的衝擊，Google 於搜尋結果中導入 AI 生成摘要（AI Overview），希望以快速解答留住使用者。

但研究顯示，AI 摘要反而壓縮了傳統「藍色連結」的曝光與點擊率。有 AI 摘要的搜尋點擊率僅 23%，低於沒有摘要時的 36%，導致網站流量進一步萎縮。

這波搜尋流量下滑對媒體與內容平台造成巨大衝擊。知名外媒《Business Insider》因流量驟降裁員 21%，而教育平台 Chegg (CHGG-US) 股價則自 2021 年高點暴跌 99%。

多家企業亦對 Google 提出法律訴訟，控訴其未經授權引用內容用於 AI 搜尋摘要，導致廣告與用戶流失。

搜尋未來主要焦點：Reddit 透過 AI 突破重圍

但由於投資人擔心這家社群媒體網站的用戶成長放緩，其股價今年至今已下跌 28%。Reddit 有超過 57% 的流量來自搜尋。

儘管搜尋方式的演變，Reddit 在搜尋領域依然表現突出，公司指出，「Reddit」是 Google 上第六大搜尋字詞。根據 Similarweb 的數據，2024 年 5 月，Reddit 的搜尋引薦流量激增了 78%。今年 5 月，網站的搜尋訪問量年增了 14%。

Reddit 營運長 Jennifer Wong 表示，搜尋業務正處於「大規模建設」階段。Wong 對 Reddit 的長期發展機會充滿信心，並指出其由用戶生成的內容在訓練運行 AI 的大型語言模型時將變得尤為重要。

目前，Reddit 已與 OpenAI 達成合作，但這類內容授權業務在公司整體營收中佔比仍然很小，在最近一個季度還不到 9%。

搜尋依賴成為企業風險評估新指標，Meta、輝達受益

展望未來，投資者應專注於一家公司的搜尋依賴度。

貓途鷹的搜尋依賴高達 58%，而愛彼迎 (ABNB-US) 與 Uber (UBER-US) 僅為 13%。依賴程度越高，越可能受到搜尋轉型的影響，這也將左右企業在後搜尋時代的競爭力。

值得注意的是，Meta (META-US) 在 AI 時代中反而受益。由於旗下的 Instagram 與 Facebook 不依賴搜尋流量，成為廣告主尋找新曝光平台的首選。Meta 更積極運用 AI 技術優化廣告投放效率，強化其廣告業務的競爭優勢。