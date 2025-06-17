鉅亨網編輯林羿君 2025-06-17 07:43

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在美國總統川普呼籲撤離德黑蘭、以色列誓言對伊朗發動更多打擊後，油價恢復上漲。

川普呼籲所有人撤離德黑蘭 原油逆轉強彈逾1%。(圖:shutterstock)

西德州中質原油（WTI）期貨價格一度上漲 1.7%，至每桶 73 美元附近，週一收盤下跌 1.7%。有跡象顯示，伊朗正尋求緩和衝突，導致上一交易日 WTI 期貨價格下跌。

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川普在參加 G7 會議時在社群媒體發文寫道：「這真是可恥，簡直是在浪費生命。簡而言之，伊朗不能擁有核武器。我一遍又一遍地說過！所有人都應該立即撤離德黑蘭！」

他還重申伊朗本該簽署他要求的協議，並稱「我一離開這裡，我們就會採取行動。」川普沒有透露更多細節。

目前尚不清楚川普是否知道以色列可能計劃對這座人口超過 900 萬的城市發動新一輪攻擊。周一稍早，以色列警告德黑蘭一個地區居民撤離，以應對第四天的襲擊，影片顯示，由於人們試圖逃離這座城市，交通嚴重堵塞。

以色列稱，自上周五發動襲擊以來，以色列已控制了伊朗大部分領空，並嚴重損壞了伊朗飛彈和核子計畫使用的關鍵設施，引發了人們對該地區衝突加劇的擔憂，該地區原油產量約佔全球原油產量的三分之一。

然而，到目前為止，伊朗關鍵的原油出口基礎設施尚未受到影響，也沒有跡象表明德黑蘭方面試圖透過封鎖霍爾木茲海峽來升級衝突。中東產油國每天透過這條狹窄的水道運輸全球約五分之一的原油。