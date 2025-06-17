荷姆茲海峽油輪起火引發油價飆升！國際市場憂中東局勢惡化

鉅亨網編譯莊閔棻綜合報導 2025-06-17 14:40

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當地時間週二（17 日），位於荷姆茲海峽附近的阿曼灣發生三艘船隻起火事件，令本已緊張的中東局勢進一步升溫。伊朗官方媒體隨後發布疑似起火船隻的現場影像，引發市場強烈關注。

荷姆茲海峽油輪起火引發油價飆升。(圖：Shutterstock)

雖然活躍於該區的英國海事風險管理公司 Ambrey 迅速澄清，表示這起事件「並非安全相關」，但因荷姆茲海峽為全球最重要的原油運輸通道之一，仍引發油市震盪。

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消息曝光後，國際油價迅速上漲，布蘭特原油一度飆升近 2%。全球能源市場因憂心地緣政治風險與潛在供應中斷而進一步波動，油氣類股同步上揚。有國際大行指出，若伊朗的生產或出口基礎設施遭到破壞，油價將面臨更大上行壓力。

根據 NASA 衛星影像，阿拉伯聯合大公國外海可見明顯火光。根據船舶追蹤資料，起火位置與兩艘油輪吻合，分別為 2002 年建造的「Adalynn」號（蘇伊士型）與 2020 年建造的超級油輪「Front Eagle」。

《彭博》指出，近來，荷姆茲海峽與波斯灣海域頻繁出現導航訊號干擾現象，嚴重影響航運安全。許多船舶公司已提高警戒，對當地海域保持高度關注。

荷姆茲海峽與鄰近的豪爾費坎港為全球最繁忙的油輪通道之一，連接沙烏地阿拉伯、伊拉克、伊朗與阿布達比等主要石油出口國。