路透：伊朗透過海灣盟友向川普要求 願核談換取以色列停火

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-17 03:30

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據《路透》周一 (16 日) 報導，伊朗已要求卡達、沙烏地阿拉伯和阿曼向美國總統川普要求，希望利用美國影響力促使以色列同意立即停火，伊朗願意在核談判中展現彈性作為交換。

伊朗透過海灣盟友向川普要求，希望促成與以色列停火並重啟核談判。(圖:Shutterstock)

海灣國家領袖和高級外交官整個周末都在密集通話，與伊朗、美國等各方聯繫，努力防止以色列和伊朗這對宿敵間史上最大規模對抗進一步擴大。

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一名伊朗消息人士表示，如果達成停火，伊朗願意在核談判中展現彈性。一名接近海灣國家政府官員的消息人士告訴路透，海灣國家深擔心衝突失控。

多方外交努力介入

海灣消息人士指出，卡達、阿曼和沙烏地阿拉伯都已向白宮呼籲，要求向以色列施壓同意停火，並重啟與伊朗的核協議談判。

一名地區消息人士和一名了解伊朗與海灣國家溝通的官員表示，伊朗已聯繫卡達和阿曼，希望斡旋重返核談判，但堅持必須先實現與以色列停火。

當被問及是否正在制定外交機制結束軍事行動時，以色列國家安全顧問 Tzachi Hanegbi 周一告訴陸軍廣播電台：「現在談這個還太早，你不會開戰三天後就想著結束。」

阿曼草擬停火提案

以色列周五上午對伊朗發動突襲，摧毀伊朗軍方高層指揮體系並破壞其核設施，表示將持續升級行動，目標是消除伊朗發展核武能力。伊朗堅稱其核計畫是民用而非軍用。

據了解，調停者阿曼正在草擬停火提案，旨在重啟美伊核計畫談判。原定周日在馬斯喀特舉行的第六輪美伊談判，在以色列周五突襲後取消。

知情人士告訴路透，阿曼草案呼籲美國接受伊朗暫停所有核濃縮活動 1 至 3 年，期間接受國際原子能總署 (IAEA) 嚴格檢查，目標是建立互信後，允許伊朗恢復 3.67% 純度的民用核濃縮。

伊朗提出交換條件

這項提案與一名伊朗消息人士所說德黑蘭可接受條件重疊：若以色列同意立即停火，伊朗可接受暫停核濃縮一年、讓 IAEA 檢查員完全進入，以及建立信心措施。

該伊朗消息人士表示，作為交換，伊朗期望美國承認其和平核計畫權利並解除制裁。

據悉，伊朗也要求土耳其向川普呼籲，俄羅斯總統普丁則已同意與川普和以色列總理納坦雅胡對話，但不清楚俄國是否會發揮更廣泛外交作用。