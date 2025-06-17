〈美股盤後〉川普敦促以伊對話 道瓊收紅近320點

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-06-17 05:29

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川普稱伊朗願意談判 道瓊收紅近320點 (圖：REUTERS/TPG)

《華爾街日報》等外媒週一引述消息人士報導，伊朗正在尋求與以色列停火，並願意恢復與美國的核談判。美國和伊朗原訂於 15 日展開新一輪核談判，但在以色列 13 日空襲伊朗核設施後，以伊衝突升溫，導致這場美伊會談宣告取消。

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美國總統川普週一敦促，伊朗和以色列應該立即對話，以緩和衝突，以免為時已晚。

儘管市場情緒略有回穩，但目前幾乎看不到以伊雙方有實質緩和衝突的跡象，以色列週一在德黑蘭機場擊落了伊朗 F-14 戰鬥機，空襲伊朗國家媒體大樓，同時還導致伊朗三個正在運作的鈾濃縮工廠中至少兩個停止運作。

聯準會將於週二開始為期兩天的會議，市場普遍預計週三會議結束時，聯準會將維持利率在 4.25%～4.5% 不變，但市場焦點主要集中在央行是否會暗示未來降息，尤其是在美國通膨走弱和經濟出現降溫跡象的情況下。

七大工業國集團 (G7) 領袖峰會在加拿大登場，美國總統川普週一與加拿大總理卡尼舉行雙邊會談，會後川普指出，美加可望在數日內達成新的雙邊貿易協議。

美股週一 (16 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 317.3 點，或 0.75%，收 42,515.09 點。

那斯達克指數上漲 294.39 點，或 1.52%，收 19,701.21 點。

S&P 500 指數上漲 56.14 點，或 0.94%，收 6,033.11 點。

費城半導體指數上漲 155.05 點，或 3.03%，收 5,267.30 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 189.33 點，或 1.34%，收 14,270.16 點。

標普 11 大板塊普遍收高，通訊服務 (+1.53%) 與資訊科技 (+1.52%) 表現最為強勁，而公用事業 (-0.50%) 跌幅最大。(圖片：FINVIZ)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭全數收高。Meta (META-US) 上漲 2.90%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.00%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.20%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.88%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.89%。

台股 ADR 亦表現亮眼。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.17%；日月光 ADR (ASX-US) 大漲 3.08%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.46%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.10%。

企業新聞

微軟 (MSFT-US) 微漲 0.88% 至每股 479.14 美元。《華爾街日報》週一援引知情人士的話報導， OpenAI 高層已討論指控其支持者微軟在合作期間存在反壟斷行為。

AMD (AMD-US) 飛升 8.81%，強勢收在每股 126.39 美元。Piper Sandler 的分析師上調 AMD 目標價至 140 美元，看好 AMD 新一代 AI 晶片，預期 GPU 業務將於第四季回升。

在美國總統川普批准美國鋼鐵與日本製鐵 (Nippon Steel) 的合作後，美國鋼鐵 (X-US) 勁揚 5.10% 報每股 54.85 美元。

AI 巨頭輝達 (NVDA-US) 週一漲近 2% 報每股 144.69 美元。經過過去兩個月的強勁反彈，這家人工智慧晶片巨頭距離歷史最高點僅一步之遙，較歷史收盤高點下跌約 3%。

華爾街分析

《The Sevens Report》創始人 Tom Essaye 表示：「人們的注意力仍將集中在地緣政治新聞上，但只要以色列和伊朗之間的衝突有限，就不太可能對市場產生實質性影響。」

摩根士丹利 E-Trade 交易和投資部門常務董事 Chris Larkin 認為：「關稅並非市場波動的唯一潛在來源，目前市場發出訊號，預計中東局勢將保持可控，但任何意外情況都可能對市場情緒產生巨大影響。」

美銀財富管理資深投資總監 Bill Northey 認為：「市場對貿易協議進展的可能性抱有很高的樂觀情緒，無論是宣布達成的廣泛協議，還是出現積極的消息，目前市場都高度關注這些因素。」