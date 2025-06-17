【Joe’s華爾街脈動】地緣政治不再是重點？市場緊盯Fed數據
Joe Lu
強韌的股市在上週波動後回穩，但潛在趨勢分析顯示領導族群狹隘，使即將公布的零售銷售報告和美國聯準會的政策訊號更顯重要
Joe 盧, CFA 2025 年 6 月 16 日 美東時間
重點摘要
- 股市從上週的地緣政治恐慌中反彈，成長型類股領漲，投資者注意力現轉向本週關鍵的消費者支出數據和美國聯準會的利率決策。
- 美國主要指數呈現分歧趨勢，標普 500 指數和那斯達克指數維持正面動能，而小型股和道瓊工業平均指數則顯示市場領導族群正在收窄。
- 大型股之間出現明顯分歧，微軟 (Microsoft) 和 Meta 的強勁正向趨勢與輝達 (NVIDIA) 動能減弱及蘋果 (Apple) 持續的負面態勢形成鮮明對比，突顯選擇性曝險的重要性。
- 通訊服務類股已成為明確的動能領導者，而科技類股儘管單日上漲，但已降溫至中性立場，原物料類股則出現顯著的正向反轉。
- 全球市場的強勢集中在香港和加拿大等特定區域，而包括英國、歐洲和日本在內的前期領導者則出現動能趨緩的跡象。
- 上週避險情緒出現逆轉，比特幣反彈，而黃金、長天期美國公債和原油則因即時供應擔憂消退而下跌。
市場概覽
週一美股展現顯著韌性，持續上揚，投資者擺脫了上週因中東地緣政治緊張局勢升級而引發的劇烈拋售和油價飆漲。市場消息指出，全球能源供應鏈受到的實質干擾有限，有助於緩和市場緊張情緒，使風險偏好得以回歸。此種情緒轉變帶動了以成長為導向的類股反彈，科技、非必需消費品和通訊服務等類股均錄得強勁漲幅。然而，市場回穩的同時，債券殖利率略有上升，顯示投資者仍對通膨保持戒心。
隨著眼前的地緣政治衝擊似乎已受到控制，市場焦點正明確轉向美國國內基本面。本週的議程主要有兩大關鍵事件：5 月份零售銷售報告和聯準會 6 月份的政策會議。市場對消費者支出的預期好壞參半，但在健康的勞動市場支撐下，溫和擴張的潛在趨勢仍然是經濟的關鍵支柱。此一論述若出現任何重大偏離，都可能重塑下半年的經濟成長預期。
市場的焦點將轉向週三的美國聯準會會議。儘管普遍預期政策利率將維持不變，但更新的經濟預測和利率展望——即所謂的「點陣圖」——將受到密切關注，藉以觀察央行對未來政策方向是否出現轉變。3 月份的預測曾暗示 2025 年將有兩次降息，投資者急欲了解近期數據是否已促使聯準會改變原先立場。我的基本預期仍然是今年稍晚會有一至兩次降息。同時，我認為在政策持續緊縮的情況下，這是為經濟成長提供溫和支撐所必需的。
整體市場指數
儘管成長股領軍反彈，潛在趨勢卻顯示市場領漲結構仍相對狹隘。(全文未完)
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
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Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
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