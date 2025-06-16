鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-16 18:00

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紅透全球的 Labubu 母公司泡泡瑪特今 (16) 日在港股小漲 0.88% 至每股 275 港元，38 歲的王寧憑藉手中約 48.73% 股份，以近 1467 億元淨資產成為河南新首富。這一數字令許多人意外，一家潮玩公司、一位「玩具店老闆」竟能在傳統認知中由房地產、科技等產業主導的富豪榜上突圍。

38歲王寧靠泡泡瑪特登頂河南首富！1467億身家背後的潮玩帝國是如何煉成的？ (圖:Shutterstock)

泡泡瑪特的崛起，本質是將「玩具」升級為千億級文化消費賽道的典型。與傳統玩具不同，泡泡瑪特重構了潮玩消費場景，引入藝術家設計、限量發行和 IP 聯名，讓普通塑膠玩具變身兼具情感價值與收藏屬性的「潮流身份象徵」，該公司核心 IP 如 MOLLY、SKULLPANDA、LABUBU 等，透過獨立藝術家合作與情感化設計，將「小品類」裂變為現象級市場。

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成立 15 年，泡泡瑪特全球門市僅 500 餘家，海外不到百家，擴張速度遠低於國際連鎖品牌。

王寧曾在訪談中坦言：「我們可以開得快，但電商直播沒人賣我們的產品。」這種克制源自於他對經營本質的堅持，更關注單店健康度、服務品質與 IP 可持續性，而非短期流量。

在早期創業時，王寧經歷過代理日本潮玩 Sonny Angel 因授權問題陷入危機，最後透過網友推薦找到藝術家王信明，推出自有 IP Molly，這段經歷讓他更堅信每個危機都是轉機。從大學擺攤賣 CD 到管理千億公司，他的經歷印證了偉大並不是一開始就規劃好的，而是在過程中不斷調整。

泡泡瑪特的爆發，離不開「情緒經濟」的精準設計。盲盒定價 59-99 元的低門檻，讓年輕人輕鬆參與，隱藏款 877% 甚至 1284% 的二級市場溢價像「無形的手」驅動復購，開箱影片、曬單分享在社交平台形成「購買—展示—炫耀」的自增長循環。小紅書、抖音上的「開盒影片」不僅是使用者自發性內容，更成為品牌免費宣傳的「情緒催化劑」。

此外，泡泡瑪特經營粉絲社群，透過線下快閃店、主題展覽強化沉浸感，讓收集盲盒從個人愛好升級為群體儀式。誰開到隱藏款、誰帶著潮玩出街，都成為可分享的「社交貨幣」，而名人效應如 Lisa 背 Labubu、蔡依林曬 Crybaby 娃娃更將角色推向公眾視野，擴大 IP 影響力。

業績是最有力的證明。2024 年，泡泡瑪特營收 130.4 億元，年增 106.9%，經調整後淨利 34 億元，年增 185.9%，Labubu 系列貢獻 30 億元營業額，年增 726.6%。海外業務同樣亮眼，2024 年營收佔近 39%，東南亞市場年增 619.1%，成為第二成長曲線。

對此王寧說道：「任何企業都要經歷週期。」。

為因應外界「泡沫論」的質疑，泡泡瑪特正加速多元化佈局。去年，該潮玩公司將毛絨玩具、手辦與娛樂園區收入分離，毛絨玩具營收佔比提升至 9.8%，並規劃更多非盲盒 IP 產品，海外擴張則從東南亞延伸至北美、歐洲，倫敦牛津街、曼谷購物中心等地標已開設門市。今年海外增速預計超過 100%。同時，針對「過度行銷」爭議，該公司將加強機率公示與庫存管控，將重心回歸 IP 開發與經營規律。