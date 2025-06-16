鉅亨網新聞中心 2025-06-16 13:00

‌



法國總統馬克宏近日矢言要讓法國成為全球先進半導體製造重鎮，並計畫擁有製造 2 奈米至 10 奈米晶片的能力，喊話台積電 (2330-TW) 台積電 ADR(TSM-US) 與三星赴法國設廠。

馬克宏要拚2奈米夢 喊話台積電赴法設廠。(圖:shutterstock)

馬克宏在巴黎 VivaTech 會議的小組討論會上表示，國必須藉由生產全球最先進的 2 至 10 奈米半導體，在全球科技供應鏈取得一席之地，但他坦言，如果要達成這些目標，法國需要台積電或三星等跨國企業在該國設立製造工廠。

‌



此外，馬克宏也讚揚了鴻海與法國公司在半導體領域的合作案。

法國國防暨太空工業大廠泰雷斯（Thales SA）、連接器製造商 Radiall 及鴻海簽訂的三方合作備忘錄。這三家公司正探索在法國設立合資公司，投入半導體先進封裝測試（OSAT）。馬克宏說：「我想說服他們在法國進行製造。」

參加這場會議的還有輝達執行長黃仁勳，以及法國 Mistral AI 執行長孟施（Arthur Mensch）。

黃仁勳表示，輝達旗下第一顆繪圖處理器（GPU）就是在法國製造，生產這顆 GPU 的是目前已改名為意法半導體（STMicroelectronics）的 SGS-Thomson Microelectronics。