馬克宏籲組歐亞「行動聯盟」保護國際秩序免受強權脅迫

鉅亨網編譯王貞懿 2025-05-31 04:05

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根據《金融時報》(FT) 周五 (30 日) 報導，法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 呼籲歐洲和亞洲國家組成「行動聯盟」，保護國際秩序免受強權脅迫。此時，美國總統川普正在顛覆全球貿易和安全格局。

馬克宏認為，美中兩強分化世界是全球最大威脅，兩國爭奪全球主導權迫使其他國家陷入選邊站的兩難處境。

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馬克宏在新加坡參加「香格里拉對話」時說：「我們想要合作，但我們不想每天被指示什麼可以做、什麼不能做，也不想因為某個大國的單方面決定而被迫改變我們的生活方式。」香格里拉對話是亞太地區規模最大、規格最高的多邊防務安全對話會議。

馬克宏說：「法國是美國的朋友和盟友，也是中國的朋友，儘管有時我們意見不合，我們確實合作，我也打算保持這種關係。」

此番談話是馬克宏出訪亞洲三國的高潮，期間他一直在推廣法國作為印太強權的地位。該國在印度洋和太平洋地區擁有 150 萬公民，控制著世界最大海域之一，近年來也一直在擴張對印太地區的軍事影響力，包括派遣航母艦隊等。

但與此同時，川普政府內部有聲音認為，歐洲國家應該把軍事重心放在自己的地盤，少管亞洲事務。五角大廈第三把手國防政策副部長 Elbridge Colby 就曾告訴歐洲國家，應該專心處理歐洲 - 大西洋地區的問題。川普也想把烏克蘭戰爭的重擔丟給歐洲承擔。

這讓歐洲國家擔憂，因為拜登任期內，美國曾鼓勵這些國家在印太地區加強軍事存在，與美國一同向中國發出訊息。

儘管 Colby 傳達了這樣的訊息，但白宮其他成員和一些美軍軍官仍認為應該繼續鼓勵歐洲國家參與印太活動，包括派遣海軍艦艇通過南海與台灣海峽。

馬克宏表示，如果屈服於兩個超級大國要求其他國家選邊站的壓力，「我們就會破壞全球秩序，並將有系統地摧毀我們在二戰後建立的國際體系。」他的訊息將引起東南亞等國家共鳴，這些國家傳統上希望同時與中美兩國都保持友好關係。