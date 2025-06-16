鉅亨網編輯林羿君 2025-06-16 08:07

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由企業家馬斯克（Elon Musk）創立的腦機介面公司 Neuralink，近日公佈了一項突破性進展。該公司透過在大腦中植入晶片，成功讓一隻實驗猴子「看見」了現實中並不存在的虛擬影像，這項名為「Blindsight」（盲視）的技術，未來有望為全球數百萬名盲人帶來重見光明的希望。

「心眼」打開了！馬斯克Neuralink讓猴子看見不存在之物 盲人重見光明不是夢。(圖:shutterstock)

在 13 日的一場會議中，Neuralink 的工程師詳細介紹了這項實驗。他們開發的「Blindsight」裝置，是一種能夠直接植入大腦視覺皮層的微型晶片。

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其原理是繞過眼睛和視神經，直接向大腦中負責處理視覺訊號的區域發送刺激，從而「欺騙」大腦，使其產生視覺感知。

在本次公開的實驗中，研究團隊向一隻猴子的大腦植入了該晶片。實驗過程中，他們在猴子的視野中投射一個虛擬的目標物，並觀察其反應。

結果顯示，在超過三分之二的時間裡，猴子的目光會準確地轉向那個虛擬物體所在的位置。這個反應強烈地暗示，猴子確實「看到」了那個由晶片創造出來、並不存在於現實世界中的目標。

這是 Neuralink 首次對外公開「Blindsight」計畫的具體實驗成果，立即引發了科學界與醫學界的高度關注。

腦機介面被視為解決許多傳統醫療方式難以根治疾病的前沿科技，尤其在神經系統相關的疾病，如癱瘓與失明上，被寄予厚望。科學家們正試圖利用這類先進科技，突破人體的生理極限。

然而，這項技術要真正應用於人類，仍有一段漫長的路要走。目前，「Blindsight」裝置尚未獲得美國食品藥物管理局（FDA）的人體使用批准，且動物實驗的成功，是否能完全複製到複雜的人類大腦上，仍存在不確定性。

儘管如此，馬斯克對此技術抱持極大信心。他曾在今年 3 月透露，Neuralink 團隊過去數年一直在猴子身上進行「Blindsight」的測試，並計劃在今年內展開人體臨床實驗。他為此技術設定了短期與長期目標：短期希望能幫助盲人恢復基本視力，足以辨識物體與導航；長期目標則更為宏大，希望能實現「超人類視覺」，例如賦予人類看見紅外線或紫外線等不可見光譜的能力。