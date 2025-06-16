對抗川普覬覦！馬克宏訪問格陵蘭 稱法國願意聯合軍演

鉅亨網新聞中心 2025-06-16 10:40

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法國總統馬克宏 16 日抵達格陵蘭首府努克，展開正式訪問。針對川普日前接連威脅要武力吞併，他表示法國願意舉行聯合軍演，以改善安全。

對抗川普覬覦！馬克宏訪問格陵蘭島 稱法國願意聯合軍演。(圖:shutterstock)

自從川普威脅吞併格陵蘭島以來，馬克宏是第一位訪問該自治領土的外國領導人。法國愛麗舍宮表示，馬克宏此行傳遞三個訊號：歐洲支持格陵蘭島的「主權和領土完整」、經濟發展及動員各方力量應對令人擔憂的冰川融化。

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綜合法國媒體報導，在當前北極戰略地位日益重要、氣候變遷挑戰加劇的背景下，更傳遞了法國乃至整個歐盟對格陵蘭主權、發展及環境保護的堅定支持。

馬克宏表示，格陵蘭島正遭受掠奪野心的侵蝕，法國願意舉行聯合演習，以改善格陵蘭島的安全。

他進一步指出，美國吞併格陵蘭將是一個「瘋狂」的場景，並呼籲與加拿大甚至美國在北極地區舉行聯合演習，包括波羅的海和北歐國家。

馬克宏的合作姿態，與近年來美國對格陵蘭的態度形成鮮明對比。他批評了美國前總統川普意圖「奪取」格陵蘭的想法，強調「這不是盟友間應該做的事」，並重申深海與極地是「非賣品」。

氣候變遷也是此行的核心議題。就在馬克宏抵訪前不久，一場創紀錄的熱浪導致格陵蘭冰川融化速度達到歷史平均的 17 倍。馬克宏原計劃親眼見證全球暖化對冰川的衝擊，並參訪由歐盟出資興建的水力發電廠，雖因天氣因素未能成行，但已凸顯其對氣候議題的高度重視。

格陵蘭的戰略與經濟價值同樣備受關注。它不僅地處美俄之間最短的極地航線上，是美國飛彈防禦系統的關鍵一環，更蘊藏著驚人的礦產資源。

據調查，格陵蘭擁有歐盟「關鍵原料」清單中 34 種礦產的 20 種，其稀土儲量預估佔全球三分之一。隨著全球暖化使北極航道逐漸開通，這些資源的開發潛力引發了全球投資者的極大興趣。

面對日益複雜的北極安全局勢，特別是俄羅斯在該地區的軍事活動，丹麥已宣布投入 20 億歐元加強北極安全部署，北約（NATO）也將在挪威設立新的「聯合空中作戰中心」。