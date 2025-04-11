法國總統馬克宏：美國關稅90天暫緩僅是「脆弱的暫停」

鉅亨網新聞中心 2025-04-11 20:56

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法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 周五 (11 日) 表示，美國總統唐納 · 川普本周決定暫緩對多國實施的關稅 90 天，這僅為緊張局勢提供了一個「脆弱的暫停」，但也為談判提供了重要的機會。

馬克宏在 X 上發文稱：「美國關稅的部分暫緩 90 天發出了一個信號，並為會談敞開了大門。但這種暫停是脆弱的」。他強調，儘管暫時中止，但重要的關稅仍然存在。

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他補充說：「鋼鐵、鋁和汽車 25% 的關稅以及所有其他產品 10% 的關稅仍然存在。這對歐盟來說相當於 520 億歐元！」。

馬克宏指出，這次暫緩的臨時性質意味著「這 90 天的暫停對我們大西洋兩岸及其他地區的所有企業來說，都是 90 天的不確定性」。

馬克宏重申，法國和歐盟將團結一致，致力於達成協議並取消美國的關稅。他呼籲繼續準備歐盟的應對措施，以防談判未能取得成果。

馬克宏說：「法國已準備就緒。歐洲也必須如此。讓我們保持清醒、團結一致，堅定地捍衛我們的利益」。他回憶起與法國企業家和工業領袖的會面，強調了他們的擔憂。」

他表示：「昨天我與憂心忡忡的企業主和實業家在一起。美國的關稅打擊了他們運營的核心。我們奮力抗爭是正確的：這裡攸關就業和我們地區的活力。」