美國擬擴大旅行禁令！再增36國公民面臨禁止入境風險

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-16 10:30

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根據《路透社》取得的美國國務院內部電報，美國總統川普政府正考慮進一步擴大旅行禁令，擬再新增 36 個國家的公民列入禁止入境名單。此舉被視為川普第二任期內，持續強化美國國家安全與打擊非法移民的行動之一。

美國擬擴大旅行禁令。(圖：Shutterstock)

本月稍早，川普已簽署公告，宣布禁止 12 個國家的公民入境美國，並強調此政策是為防範外國恐怖分子與其他潛在威脅。這項措施是其第二任期展開以來最具爭議的移民管控手段之一。

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川普政府近期也加大遣返力道，包括將數百名疑似幫派成員的委內瑞拉人遣返至薩爾瓦多，並對部分外籍學生採取限制入學、強制遣返等強硬手段。

根據國務卿盧比歐（Marco Rubio）簽署的電報指出：「國務院已識別 36 個值得關注的國家，若其在 60 天內無法達成必要標準與要求，將可能建議對其實施全面或部分入境限制。」

這份內部電報列出多項國安疑慮，包括部分國家政府缺乏能力或合作意願，無法提供可靠的身份證明文件，其護照安全性亦令人擔憂。此外，一些國家未配合遣返被驅逐出境者，或其公民長期逾期停留，導致美國簽證制度面臨挑戰。

電報亦指出，部分國家的公民涉及在美從事恐怖活動、反猶或反美行為，不過，這些疑慮未必同時適用於每一個被列入名單的國家。

國務院一位高層官員表示，美國將持續評估所有簽證政策，確保國民安全。他強調：「國務院將透過嚴格的簽證審核程序，維護美國的國安與公共安全標準。」

若相關國家在 60 日內未做出改善，美國可能禁止以下 36 國公民入境：安哥拉、安地卡及巴布達、貝南、不丹、布吉納法索、維德角、柬埔寨、喀麥隆、象牙海岸、剛果民主共和國、吉布地、多米尼克、衣索比亞、埃及、加彭、甘比亞、迦納、吉爾吉斯、賴比瑞亞、馬拉威、茅利塔尼亞、尼日、奈及利亞、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖多美普林西比、塞內加爾、南蘇丹、敘利亞、坦尚尼亞、東加、吐瓦魯、烏干達、萬那杜、尚比亞，以及辛巴威。

目前已實施旅行禁令的 12 國包括：阿富汗、緬甸、查德、剛果共和國、赤道幾內亞、厄利垂亞、海地、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹與葉門。此外，布隆迪、古巴、寮國、獅子山、多哥、土庫曼與委內瑞拉等，也受到部分限制。