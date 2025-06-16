川普下令ICE「竭盡全力」執行「史上最大規模非法移民驅逐計畫」
鉅亨網編譯莊閔棻
美國總統川普於當地時間週日（15 日）透過社群平台 Truth Social 發布聲明，正式指示美國移民和海關執法局（ICE）「竭盡全力」，執行「史上最大規模的非法移民驅逐計畫」，再度引爆對移民政策的激烈討論。
根據《CNN》報導，川普在搭乘空軍一號前往加拿大參加 G7 高峰會途中表示：「根據本通告，ICE 官員奉命竭盡全力，實施史上最大規模的大規模驅逐計畫。」
川普特別點名洛杉磯、芝加哥和紐約等民主黨主政的大城市，指示 ICE 在這些所謂的「民主黨權力中心」擴大拘留與驅逐行動。
儘管川普並未提出具體證據，但他聲稱民主黨正在利用「非法移民」來「在選舉中作弊，並擴大福利國家」。
川普強調：「我們必須加大力度，在美國最大的城市，例如洛杉磯、芝加哥和紐約，拘留和驅逐非法移民，這些城市居住著數以百萬計的非法移民。」
此番言論正值外界質疑 ICE 是否正在配合白宮政策，為達成特定逮捕配額而加快執法進度之際。《CNN》指出，ICE 近來正加快完成白宮的逮捕配額，但也引來不少民權團體與城市民眾的抗議聲浪。
自川普上任以來，ICE 執法方針已從以公共安全與國安為主的大方向，轉為執行他競選時承諾的「大規模驅逐非法移民」政策。
儘管政府持續對外強調移民政策強硬，但多位消息人士指出，ICE 官員私下因未能完成白宮的逮捕配額而受到抨擊。
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