G7峰會開場！各國避免與川普衝突：川普不翻臉就成功

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-16 07:30

‌



七大工業國集團（G7）領袖峰會於週日（15 日）正式在加拿大卡納納斯基斯（Kananaskis）展開。面對美國總統川普重返總統寶座後首次出席 G7，加拿大總理馬克 · 卡尼（Mark Carney）正努力避免在外交與貿易議題上與美國產生正面衝突。

G7峰會緊張開場，各國避免與川普衝突。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，儘管卡尼強調此次峰會主軸為全球和平安全、礦產供應鏈建構與就業創造，但美國對外關稅政策、以色列與伊朗的武力衝突，以及烏俄戰爭，勢必將主導會議討論。

‌



德國總理默茨（Friedrich Merz）表示，以色列與伊朗的最新衝突已造成多人死傷，強調防止伊朗發展核武、支持以色列自衛、避免局勢升級與維持外交空間，都是 G7 的首要任務。

加拿大上次主辦 G7 已是 2018 年，當時川普憤怒抨擊加拿大前總理杜魯道「非常不誠實且軟弱」，並撤回對聯合公報的支持。甚至有學者指出，此次峰會「只要川普不中途翻臉，會議就算順利。」

此次川普與會，正值加拿大對美國鋼鋁關稅政策不滿升高之際。川普曾半開玩笑表示要「吞併加拿大」，而總理卡尼也不排除對美報復。曾任杜魯道外交政策顧問的 Roland Paris 表示：「如果川普不突然爆發擾亂整個會議，這將是一次成功的會議。」

此外，考慮到川普可能拒絕簽署公報，加拿大已決定取消傳統共同聲明，改發「主席摘要」，以減緩美國壓力，維持 G7 整體穩定性與對話空間。

峰會預計延長至 6 月 17 日，提供時間讓川普與多國領袖進行雙邊會談。包括烏克蘭、墨西哥、印度、澳洲、南非、南韓與巴西等國也將派代表參與。烏克蘭總統澤倫斯基盼能與川普面對面對話，緩解雙方關係。

美國官員表示，本次 G7 議程將涵蓋公平貿易、AI 技術、全球經濟、移民與毒品走私、能源與礦產安全等多項議題。白宮指出：「川普總統致力於推動公平互惠的美國貿易政策。」

儘管澤倫斯基將與會，但烏克蘭官員坦言，已不期待 G7 會發出強硬挺烏聲明。只要川普能與澤倫斯基友善互動，並釋出合作意願，就足以視為外交突破。