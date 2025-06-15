川普79歲生日閱兵引爆全美抗議潮！閱兵與示威兩極分化加劇美國撕裂

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-15 19:00

‌



週六（14 日），美國上演兩場強烈對比的全國性事件：一邊是美國總統川普的 79 歲生日慶典與盛大閱兵式；另一邊則是全美範圍內針對川普政策的抗議行動。這一天，成為川普第二任期初期最具象徵意義的時刻，突顯美國當前嚴重的社會與政治撕裂。

川普79歲生日閱兵引爆全美抗議潮。(圖：REUTERS/TPG)

當天，美國在華盛頓特區舉行美國陸軍建軍 250 週年閱兵典禮，這是自 1991 年海灣戰爭以來首次大規模閱兵活動，總耗資高達 4500 萬美元，備受矚目。川普夫婦在防彈玻璃後觀禮，並向部隊致敬。

‌



閱兵隊伍從五角大樓出發，行經林肯紀念堂與華盛頓紀念碑，最終抵達白宮附近。現場動員超過 6700 名軍人、150 輛坦克與裝甲車，並有 50 架軍機飛越，包括阿帕契直升機與黑鷹運輸機。川普強調，這場閱兵「規模超越奧運」，實現他自 2017 年以來的構想。

然而，與閱兵同日，全美 50 州同步展開約 2000 場針對川普政策的抗議活動，主題為「不要國王」（No Kings）。紐約、洛杉磯與休士頓等地湧現數百萬示威者，高喊「沒有法治就沒有和平」、「關閉 ICE」等標語，反映民間強烈不滿。

洛杉磯抗議行動升級為激烈衝突。(圖：REUTERS/TPG)

在洛杉磯，抗議行動升級為激烈衝突。示威者與警方爆發對峙，並投擲石塊與煙花；警方則動用催淚瓦斯驅散人群，部分地區示威者焚燒美國國旗，現場情勢一度失控，成為閱兵當日另一個關注焦點。

政治分歧也反映在國會層面。閱兵當天僅有 7 名共和黨國會議員出席，顯示黨內對川普閱兵安排意見分歧。民主黨議員則抨擊此舉為「川普的個人虛榮秀」，不符公共利益。有退伍傷殘軍人指出，應將閱兵預算轉投入軍人子女教育與生活補助。

川普閱兵與全國性抗議活動形成鮮明對比。他在受高度安全保護下慶生，而全美街頭則充斥民間怒火，抗議者要求制度改革與權力監督。評論認為，這場閱兵未能團結社會，反而進一步加深政治對立。

川普在閱兵演說中讚揚美軍貢獻，並對抗議者發出強硬警告，表示必要時將動用《反叛亂法》進行鎮壓。抗議組織則反批政府侵犯公民權利、驅逐合法居民、藐視司法程序。