路透：台灣將華為與中芯國際列入黑名單 強化半導體技術防護

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-15 16:00

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路透：台灣將華為與中芯國際列入黑名單。(圖：Shutterstock)

《路透》指出，根據台灣經濟部國際貿易署 14 日在網站上發布的最新公告，華為與中芯國際還有其多家子公司，已被納入「戰略高科技貨品實體管理名單」，但這項公告並未特別對外宣布。

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此舉代表，台灣企業在向華為及中芯國際出口任何產品前，必須事先取得我國政府核准。該名單同時包含多個國際禁運組織，如塔利班與基地組織，展現我國政府在科技安全與國際責任上的積極態度。

台灣政府多次強調，將嚴格打擊中國企業尤其是中芯國際，企圖竊取台灣半導體技術及挖角頂尖人才的行動，防止關鍵技術外洩。

對於在台灣生產或向中國企業供貨的台灣企業，中國也已實施嚴格的晶片出口管制。

作為中國最大晶圓代工廠，中芯國際雖面臨美國出口限制，但仍持續擴大產能，強化中國國產半導體實力，對台灣半導體產業構成潛在挑戰。

去年十月，加拿大科技研究機構 TechInsights 拆解華為最新的 910B 人工智慧處理器時，發現其中採用台積電晶片。

因應美國政府強化出口管制政策，台積電已暫停對中國晶片設計公司寒武紀（Sophgo）的晶片出貨，該公司晶片與華為 910B 處理器中的晶片相同。