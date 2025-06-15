小米AI智慧眼鏡來了！傳結合AI模組與拍攝功能、挑戰Meta雷朋與雷鳥V3

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-15 20:00

‌



傳聞已久的小米 (01810-HK) 智慧眼鏡可能即將登場。根據業界消息，小米預計於 6 月 16 日舉辦媒體預覽日，並於 6 月 26 日正式發表這款整合人工智慧（AI）技術的全新穿戴式裝置，發表時間也與 Redmi K80 至尊版等新品相近，可能一同亮相。

傳小米AI智慧眼鏡要來了。(圖：Shutterstock)

這款小米 AI 智慧眼鏡與先前的米家音頻眼鏡 2 不同，將音訊模組、AI 運算模組與鏡頭整合於一體，定位接近 Meta(META-US) 與雷朋（Ray-Ban）合作推出的雷朋智慧眼鏡，以及雷鳥 V3 智慧眼鏡，強調智慧化操作與拍攝功能的融合。

‌



由於小米在智慧穿戴領域已有多款產品經驗，再加上其強大的供應鏈整合能力與系統優化能力，市場對於小米智慧眼鏡的表現寄予厚望。

不僅如此，小米也以一貫的高性價比策略與完善的產品打磨能力著稱，有望打造一款能夠真正普及的 AI 智慧眼鏡。

作為智慧手機大廠，小米擁有在硬體設計、AI 算法與軟硬整合方面的優勢，這些優勢可望延伸至智慧眼鏡產品上，在手機連接、資料傳輸與多裝置協作等面向提供更流暢體驗。

據了解，小米智慧眼鏡將搭載高通驍龍（Snapdragon） AR1 Gen 1 與恒玄 2700 雙處理晶片，前者負責影像處理、後者專注音訊輸出，實現效能與功耗之間的最佳平衡。

在影像硬體方面，小米智慧眼鏡預計將配備 Sony IMX681 感光元件，並結合小米在影像演算法方面的技術積累，打造更清晰、更智慧的拍攝體驗，有望吸引用戶作為日常紀錄工具。

此外，小米智慧眼鏡並非獨立設備，而是依賴智慧型手機的 AI 運算與網路支援，預期將提供與小米手機深度整合的使用體驗，例如語音助理、資料同步與跨裝置應用互通，降低使用門檻。

在售價方面，小米有望延續其「高性價比」策略。據供應鏈推估，小米智慧眼鏡的零件成本控制在 1000 元人民幣左右，售價有可能明顯低於雷鳥 V3 目前的 1799 元起價，進一步壓縮競爭對手空間，快速切入大眾市場。