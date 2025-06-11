華為任正非談中國晶片發展 引外媒關注

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-06-11 14:00

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時值美中兩國在倫敦舉行經貿磋商機制首次會議，中國科技企業華為創始人任正非發聲，談及美國封鎖下中國高科技的發展，引發外媒關注。

《人民日報》周二（10 日）刊發一篇題為「國家越開放，會促使我們更加進步」的報導，當被問及昇騰晶片被警告使用風險時，任正非表示：「我們單晶片還是落後美國一代，我們用數學補物理、非摩爾補摩爾，用群計算補單晶片，在結果上也能達到實用狀況。」

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《路透社》指出，這篇報導發表在《人民日報》頭版，正值中美高階官員在倫敦重啟貿易談判第二天，《人民日報》回顧自 2019 年以來美國提出一系列出口限制措施，旨在遏制中國科技和軍事發展，這些措施限制了華為等中國公司從國外獲取高階晶片及生產晶片所需設備。

上述內容是任正非本人和華為首次就先進晶片製造對外發聲。

香港《南華早報》稱，任正非的言論呼應了一種觀點：華盛頓未能遏制中國的技術進步，尤其是在人工智慧（AI）領域。