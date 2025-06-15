黃仁勳驚人言論：程式語言的未來是「Human」

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-15 15:00

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在倫敦科技週（London Tech Week）上，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳拋出震撼言論，宣稱未來新的程式語言叫做「人類」（Human），並指出 AI 將顛覆傳統程式設計模式，掀起程式設計 70 年來最大變革。

黃仁勳驚人預言：程式語言的未來是「Human」。(圖：Shutterstock)

黃仁勳強調，人工智慧（AI）正讓「人類語言」成為人機互動的主流，不需程式背景，也能寫出應用程式。

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黃仁勳指出，AI 正重新定義人與電腦的互動方式。他表示：「現在寫程式的方法，就是像向人提出請求一樣，禮貌地問它，」使人類語言成為新的程式設計語言。

也就是說，只要用中文、英文或任何自然語言，就能讓 AI 完成過去需專業技術才能做到的任務，程式語言與語法將逐漸被取代。

黃仁勳在演講中進一步指出，現在人們只需用自然語言與 AI 互動，就能完成各種任務。AI 不再只是接受程式碼指令，而是能理解語境與指令間的邏輯。

他舉例，只要告訴 AI：「你是一位出色的詩人，請寫首詩來描述今天的主題演講」，它能夠立刻寫出一首詩。即使結果不盡人意，也可以說「我覺得你可以做得更好」，AI 就會調整並優化結果。

黃仁勳認為，幾乎所有人都能用人類語言與 AI 互動，AI 將科技門檻大幅降低，讓各行各業都能輕鬆應用。當程式語言變成人類語言時，世界上每個人都是工程師，這正是 AI 的奇蹟。

這場語言革命已開始進入市場實踐。所謂「Vibe Coding」（氛圍程式設計），結合自然語言輸入與 AI 自動生成程式碼的能力，讓「人人都是開發者」不再只是口號。AI 程式設計工具不斷推陳出新，快速滲透各行各業，從文創到企業應用全面開展。