鉅亨網編譯段智恆 2025-06-12 20:10

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輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周四 (12 日) 在法國巴黎舉行的 VivaTech 科技大會上受訪時表示，未來十年將是自駕車 (Autonomous Vehicles)、機器人與自主機器 (Autonomous Machines) 的黃金時代。他強調：「這將是自駕車、機器人與自主機器的十年。」

黃仁勳：未來十年將是自駕車與機器人的時代(圖：REUTERS/TPG)

輝達在推動自駕車發展方面扮演重要角色，除了提供運算晶片硬體，也提供給車廠和科技公司所需的軟體平台，協助自駕系統開發與部署。

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相較之下，歐洲的自駕車普及速度相對緩慢，主因在於各國法規尚未成熟，使得自駕業者尚難全面推展商業應用。不過進展正在加速，英國政府已通過《自駕車法》(Autonomous Vehicles Act)，為 2026 年讓自駕車合法上路鋪平道路。

此外，共乘平台 Uber(UBER-US) 本周宣布，將與英國本土的自駕技術公司 Wayve 合作，自 2026 年春季起在英國展開完全自動駕駛乘車服務的試營運。

儘管歐洲開始推動相關立法，但在自駕車實際應用上，美國與中國已取得領先優勢，特別是在自駕計程車商業試營運的成熟度與規模方面。

Waymo 與百度 (BIDU-US)、小馬智行等企業所建立的營運經驗與資料優勢，將成為未來自駕演算法持續進化的重要基礎。相較之下，歐洲若無法加快推進速度，恐怕難以在這波產業競賽中扮演主導角色。

在這場自駕車與機器人應用浪潮中，輝達的角色不僅限於晶片供應商，更是整個 AI 運算生態系的核心推手。透過橫跨硬體與軟體的解決方案，輝達等於在為自駕車產業鋪設「基礎建設」。