川普透露與馬斯克友誼開始破裂「令人意外」時刻

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-06-14 14:00

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美國總統川普週四 (12 日) 簽署三項法案，其中包括撤銷加州在 2035 年前禁售新燃油車的強制令，這一舉動引發外界關注川普與特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克之間的關係變化。

川普透露與馬斯克友誼開始破裂的「令人意外」時刻

川普在白宮東廂舉行的簽署儀式上向媒體坦言，馬斯克未曾就廢除電動車強制令表達關切，這令川普感到驚訝。

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川普表示：「馬斯克支持我，這 (他的反應) 讓我有點意外，畢竟我們正努力阻止各州淘汰燃油車。」

此次簽署法案中，包括終止拜登時期 EPA 核准的「80% 電動車銷售比例」、中止加州零排放重型車計畫，以及廢除針對重型與非道路車輛的低氮氧化物標準。

川普政府強調，此舉是為了保護汽車市場的選擇自由，並強化美國的能源自主與產業競爭力。專家分析，這個政策轉向可能促使車商推遲或取消部分電動車生產。

馬斯克上月辭去政府效率部 (DOGE) 負責人職務後，雙方互動明顯降溫。

川普回憶稱，馬斯克曾向他表示：「只要我跟大家在同一陣線，我們就會做得很好，我們造的產品就是更好。」但他也坦言，從那之後，馬斯克的態度變得「有點奇怪」。

近期，兩人關係急轉直下，隔空交火不斷。這場口水戰始於馬斯克離開 DOGE。

馬斯克公開痛批川普力推的「大而美法案」(One Big Beautiful Bill Act)，形容其為「令人作嘔的怪物法案」。

川普則反批馬斯克因失去電動車稅收補貼與 NASA 人事案而心生怨懟。他也透露，拒絕任命馬斯克推薦的太空人兼企業家 Jared Isaacman 出任 NASA 署長，是因為 Isaacman 曾捐款給民主黨。

馬斯克不甘示弱，反擊稱川普的關稅政策恐將導致美國經濟衰退，並暗指川普與爭議金融家艾普斯坦 (Jeffrey Epstein) 有所關聯，雙方從昔日盟友走向全面決裂。

川普與馬斯克曾於 2024 年總統選戰期間互動頻繁，馬斯克被任命為「特別政府雇員」，負責主導聯邦機構樽節開支改革，任期每年不得超過 130 天，並已於 5 月 30 日結束。