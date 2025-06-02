嘆DOGE成了代罪羔羊！馬斯克：不想為川普政府所做的一切扛責

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-02 08:35

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美國電動車巨擘特斯拉執行長馬斯克周日 (2 日) 在接受美國《哥倫比亞廣播公司》(CBS)專訪時表示，他不想公開反對美國政府，但也不想為政府所做的一切承擔責任。他所領導的「政府效率部」(DOGE)成了的替罪羔羊，所有的裁員無論是真是假都被怪罪到它的頭上。

馬斯克上周三 (5 月 28 日) 在社群媒體平台 X 上發文宣佈將離開川普政府，美國總統川普隔日也證實，上周五 (5 月 30 日) 是馬斯克在 DOGE 任職的最後一天。

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過去四個月，DOGE 對聯邦政府部門展開「大規模改革」，25 萬名員工被裁員或買斷，馬斯克甚至削減環境保護署 (EPA)、國家海洋和大氣管理署(NOAA) 等機構的補貼與人員配置，儘管這些機構數十年來一直警告氣候變遷的風險。

當被問到 DOGE 工作壓力巨大、特斯拉聲譽受損、社保、航管及癌症等各類均受影響，如今反思是否可能有其他做法時，馬斯克坦言：「是的，DOGE 成了所有問題的代罪羔羊。無論是真是假，任何支出削減都被歸咎於它，甚至有人認為 DOGE 會讓他們拿不到社會保障金，這完全不實。」

馬斯克接著又被問說是否在尚未理解機構職能前就推動改革，他則答道：「這取決於你怎麼看，我主張小政府而非大政府。若有人支持更多政府項目，自然會反對 DOGE 的削減，這是意識形態分歧，但我認為，政府就像大一點的車輛管理局 (DMV)。當人們說『叫政府做些事』時，你應該想說『你希望車輛管理局來做嗎？』」

然後，馬斯克開始談論川普政府。他說：「我並不完全同意政府所做的所有事情。我的意思是，我同意政府做的很多事情。但我們之間有意見分歧。你知道，有些事情我並不完全同意。但我很難在採訪中提起這件事，因為那樣會引發爭論。所以，我有點左右為難，我不想公開反對政府，但也不想為政府所做的一切承擔責任。”

突然，他未等記者提問便談起川普政府：「我並不認同他們的所有舉措。雖然許多政策我同意，但存在分歧，有些事情我並不完全同意，但很難在專訪中公開表達，因為這會引發爭執。因此，我左右為難，我不想公開反對政府，也不想為政府所做的一切扛責。」

此外，馬斯克表示，對國會共和黨目前正在討論的數兆美元減稅與支出方案感到沮喪，這項法案會破壞 DOGE 正在進行的工作。「我對這項大幅增加赤字、破壞 DOGE 成果的法案感到失望，我認為這個『又大又美麗』法案會在第一年就抹去 DOGE 的所有成效。」

根據國會預算辦公室 (CBO) 估算，該法案將在未來十年為美國增加 3.8 兆美元債務。該法案目前正由參議院審議。

華府官員此前稱 DOGE 導致政府運作混亂，甚至可能徒勞無功，馬斯克則聲稱已幫政府節省 1750 億美元，但此數字遠低於最初 2 兆美元，以及修正後的 1 兆美元目標。

事實上，川普與馬斯克的關係早已降溫。根據《CBS》計算，川普原本每周提及馬斯克約 6 次，但 4 月以後完全噤聲。