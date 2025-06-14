鉅亨網編譯羅昀玫 2025-06-14 17:10

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《Zerohedge》報導，以色列 13 日凌晨對伊朗多處軍事與核設施發動大規模空襲，接著，伊朗向以色列發動多輪飛彈襲擊，展開報復行動，為雙方數十年來最劇烈的一次衝突。

以色列空襲 伊朗反擊 五大懸而未解的問題？ (圖：shutterstock)

此次攻擊正值美伊核談判陷入僵局、外界頻頻質疑伊朗暗中發展核武之際，亦反映以色列對區域安全風險的高度焦慮。雖然傳出伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 與軍方高層遭「斬首式打擊」，但伊朗方面仍強硬表態將進行報復。

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目前局勢仍在快速變化中，外界關注以下五大關鍵問題，可能決定這場危機的後續走向：

美國是否參與協助以色列？

儘管美國總統川普公開與以色列保持距離，並與以色列總理尼坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 存在齟齬，但伊朗長期視美以為緊密盟友。若伊朗判定美國涉入此次攻擊，區域內的美軍設施與資產恐成報復目標。

伊朗的報復行動將有多大規模？

伊朗可能視此次攻擊為宿敵對抗的轉捩點，選擇全面反擊，也可能採取較為克制的行動，但即便如此，仍可能被以色列當作再次出擊的藉口。

(圖：shutterstock)

外界亦關注伊朗是否會兌現多年威脅，封鎖荷莫茲海峽，進一步觸發美軍介入。

川普能否避免美軍捲入？

即便伊朗未直接攻擊美軍，川普仍可能在「深層政府」或國安機構壓力下，授權提供以色列防空或聯合行動支援。若美方介入衝突，恐將引發美國政治分裂與長期戰爭風險。

伊朗防禦體系為何失效？

以色列此次行動造成重大損害，引發外界質疑伊朗防空能力與情報預警體系。同時，伊朗過去曾高調宣稱可隨時啟動「真實承諾 III」(True Promise III)，但卻未見先發制人，戰略部署能力備受檢視。

若避免全面戰爭，未來將如何發展？

若伊朗選擇低程度報復、或報復未達預期效果，以色列未進一步行動，本輪衝突或可控於「冷和平」狀態。然而，若美伊未能重啟核談判、或協議不利於伊朗，區域局勢恐將轉向持續的混合戰爭，包括經濟制裁、代理人衝突與政治滲透行動等。