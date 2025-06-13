〈美股盤後〉川普再次敦促Fed大幅降息 美股小幅收高 波音股價重挫

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-06-13 05:43

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投資人消化新的通膨數據、關稅消息與中東局勢發展等，美股主指週四 (12 日) 小幅收高。印度發生致命空難後，道瓊成分股波音股價重挫近 5%。

川普再次敦促Fed大幅降息 美股小幅收高 波音股價重挫 (圖：REUTERS/TPG)

美元跌至三年低點，同時債市走強，美國 5 月生產者物價指數 (PPI) 增幅再度低於預期，美國初領失業金人數報 24.8 萬人，高於市場預期，而且 220 億美元規模的 30 年期公債拍賣需求穩健。

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降息樂觀情緒提振華爾街，交易員再度充分消化聯準會今年降息兩次的預期，美國總統川普週四再次呼籲聯準會主席鮑爾大幅降息，公開嗆鮑爾是「笨蛋」但不會開除他。

川普週三再次發出關稅威脅：「美方正在與約 15 個國家進行貿易談判，其中包括韓國、日本和歐盟，美方兩週內將向各大貿易夥伴寄發通知信函，單方面設定關稅稅率，這就是條件，要嘛接受，要嘛拉倒。」

中東緊張局勢加劇，川普表示，以色列對伊朗的襲擊很有可能發生，但這不會是迫在眉睫的襲擊，他更傾向於避免與伊朗發生衝突，並就其核計畫達成和平解決方案。

美股週四 (12 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 101.85 點，或 0.24%，收 42,967.62 點。

那斯達克指數上漲 46.61 點，或 0.24%，收 19,662.48 點。

S&P 500 指數上漲 23.02 點，或 0.38%，收 6,045.26 點。

費城半導體指數上漲 16.62 點，或 0.32%，收 5,249.15 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 63.68 點，或 0.45%，收 14,255.48 點。

標普 11 大板塊表現分歧，公用事業 (+1.26%) 和資訊科技 (+1.01%) 領漲。 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭多走升。Meta (META-US) 下跌 0.11%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.21%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.93%；微軟 (MSFT-US) 漲 1.32%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.02%。

台股 ADR 齊揚向上。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.98%%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.39%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.40%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.98%。

企業新聞

波音 (BA-US) 重挫 4.79% 報每股 203.74 美元。印度航空 1 架波音 787 夢幻客機起飛後不久，就墜毀在印度阿默達巴德 (Ahemdabad) 機場附近，該航空公司證實，機上 242 名乘客中僅有一人倖存，累計有超過 290 人死亡 (包括一些地面人員) ，這是波音 787 客機的首次墜毀空難。

美國記憶體晶片大廠美光 (MU-US) 微升 0.13% 至每股 116.18 美元。美光週四宣布，將在美國擴大投資約 2,000 億美元 (較先前增加了 300 億美元投資規模)，涵蓋半導體製造與研發，以強化美國晶片供應鏈。

輝達 (NVDA-US) 收紅 1.52% 至每股 145.00 美元。輝達執行長黃仁勳週四透露，如果美國持續對中國實施 AI 晶片出口限制，華為將會善加利用自己在中國市場的優勢地位。

小鵬汽車董事長何小鵬表示，公司已研發自動駕駛晶片，並正著手整合至福斯汽車部分車型，相關車款預計將於明年在中國市場上市，市場反應平淡，小鵬汽車 (XPEV-US) 走弱 5.87% 至每股 19.23 美元。

甲骨文 (ORCL-US) 第四財季業績超預期，並暗示未來雲端業務將進一步成長，該股瘋漲 13.31% 至每股 199.86 美元。

美國金融科技公司 Chime (CHYM-US) 首次公開發行 (IPO) 定價 27 美元，開盤價為每股 43 美元，一度升至 44.94 美元，漲幅達到 66.4%，收至每股 37.11 美元，仍升 37.4%。

經濟數據

美國 5 月 PPI 年增率報 2.6%，預期 2.6%，前值 2.5%

美國 5 月 PPI 月增率報 0.1%，預期 0.2%，前值 - 0.2%

美國 5 月核心 PPI 年增率報 3.0%，預期 3.1%，前值 3.2%

美國 5 月核心 PPI 月增率報 0.1%，預期 0.3%，前值 - 0.2%

美國上週初領失業金人數報 24.8 萬，預期 24.2 萬，前值 24.8 萬

美國上週續領失業金人數報 195.6 萬，預期 191 萬，前值 190.2 萬

華爾街分析

安聯投資管理公司投資組合經理 Charlie Ripley 表示：「人們對聯準會今年可能採取的行動的看法開始轉變，這種情況以前也見過，市場有點急於消化降息的影響。」

Integrated Partners 投資長 Stephen Kolano 表示：「與年初相比，我們對貿易情勢的了解似乎沒有更加明朗，在此之前，投資人可能缺乏推動股市上漲的信心。雖然沒有人急著進場，但也沒有明確的理由選擇退場。」