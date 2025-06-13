美30年期公債拍賣需求穩健 市場暫避長債恐慌
鉅亨網編譯段智恆
在市場關注美國財政前景與債務水位之際，最新一場 30 年期美國公債拍賣傳出穩健需求，顯示儘管長天期債券面臨拋售壓力，但買方對高殖利率水準仍具興趣。
美國財政部周四 (12 日) 標售 220 億美元的 30 年期公債，中標利率為 4.844%，低於當時市場成交利率水準。消息發布後，長天期美債價格進一步上漲，30 年期殖利率應聲下跌 8 個基點。
這場原本例行性的長債拍賣，因全球投資人對長天期政府債券的興趣明顯降溫，而成為本周華爾街矚目的焦點之一。結果顯示，儘管外界憂心美國支出失控與債務攀升風險，仍有不少投資人認為長天期美債在高利率環境中具備投資價值。
TD 證券美國利率策略主管 Gennadiy Goldberg 指出：「這場拍賣表明，儘管市場仍擔憂外部需求與財政赤字擴大，但在高殖利率水準下，仍有大量需求願意進場承接美債。」
美國 30 年期公債殖利率在 5 月一度飆高至 5.15%，逼近 2007 年金融海嘯前水準，截至目前仍高於 2024 年底的水準。部分壓力來自川普政府推動的稅收與支出法案，預估未來幾年將使美國預算赤字擴大數兆美元，儘管政府主張關稅收入可部分抵銷。
今年稍早，穆迪 (Moody’s) 因美國持續赤字問題而下調其主權評等，引發市場對政府信用與財政穩健性的質疑，進一步影響債券投資人的態度。
在此背景下，華爾街多家大型資產管理機構，包括 DoubleLine、PIMCO 與 TCW 等，都傾向減碼長天期公債，改為配置 5 至 10 年期中天期債券，以減少利率風險並維持收益。
此外，不僅美國，全球多國近期的長天期債券標售也反映類似的擔憂，包括日本、德國、加拿大、法國與英國等國，其 30 年期債券殖利率普遍上升，反映全球對政府債務與支出擴張的疑慮。
儘管如此，美國的公債拍賣制度設有底標保障，由 25 家主要承銷商分攤各期債券投標責任，確保拍賣不致流標。5 月初的一場 30 年期公債拍賣中標利率為 4.819%，略高於當時的 4.812% 發行前預估水準，顯示需求相對疲弱，但本周拍賣則顯示市場信心回穩。
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