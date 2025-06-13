從 Shein 到 iPhone 印度製造業的黃金時代已經到來

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-13 01:10

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據《CNBC》周四 (12 日) 報導，印度製造正在崛起，成為全球企業分散供應鏈風險的重要選擇。隨著美中貿易戰持續，越來越多跨國企業將生產重心轉向印度，從快時尚到高科技產業都出現這股趨勢。

全球企業正加速將生產線轉移至印度，從Shein到蘋果供應商鴻海都宣布擴大當地投資。(圖:Shutterstock)

快時尚巨頭搶進印度

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據《路透》周一報導，中國快時尚品牌 Shein 計劃在一年內將印度供應商從 150 家增加到 1000 家，這家在 2020 年被印度禁止的公司，今年 2 月已與印度最大的私營集團信實工業 (Reliance Industries) 合作重返印度市場。

Shein 的印度轉向只是更大趨勢的縮影。在美中貿易戰延續和供應鏈脆弱性受到關注下，全球企業正在重新繪製生產地圖，許多公司都把目光投向印度。

科技業也加碼

蘋果 (AAPL-US) 供應商鴻海 (2317-TW) 上月宣布將投資 15 億美元擴建泰米爾納德邦的 iPhone 工廠，這一舉措不僅加強了其在當地的生產能力，也顯示出蘋果在供應鏈去中化的策略上持續發力。

目前約 18% 的 iPhone 在印度製造，這個比例幾年前還在個位數。分析師預測，到 2027 年這個比例可能上升至 25%。就出口而言，印度在 2024-25 年出口價值 241.4 億美元的智慧手機，較前一年增長 55%。

Google 也有類似布局，宣布與 Dixon Technologies 合作開始在印度組裝 Pixel。目標是讓該地區硬體營收翻倍，並貼近全球成長最快的智慧手機市場之一。

此趨勢不僅限於消費科技。越南電動車製造商 VinFast 正在泰米爾納德邦建設 20 億美元工廠，目標是將印度打造成汽車出口中心。空巴 (Airbus) 和普惠 (Pratt & Whitney) 等航太巨頭也從印度供應商採購更多零組件。據印度商務部數據，2023-2024 年航太出口年增 38%。

政府政策推波助瀾

印度政府推出的「生產掛鉤激勵計劃」(PLI) 成為吸引投資的關鍵。這項 2020 年啟動的計畫涵蓋電子、製藥、太陽能模組和紡織等十多個領域。據政府統計，迄今已追蹤到超過 330 億美元的投資。

印度憑藉龐大年輕勞動力和政府製造業激勵措施，成為企業分散供應鏈風險的重要選擇。對許多公司而言，這不再是追求最高效率，而是建立更有韌性的供應鏈。

挑戰仍待克服

但印度前路並非一帆風順。Hargreaves Lansdown 貨幣與市場主管史翠特指出，有報告發現供應給 60 個跨國服裝品牌的三家印度紡織供應商，其棉花農場存在強迫勞動和童工問題。

此外，印度還得解決物流瓶頸、繁瑣法規和基礎建設不足等挑戰。世界銀行 2023 年物流績效指數把印度排在第 38 位，雖然有進步，但還是落後馬來西亞和泰國等東南亞國家。

多元化布局成趨勢

野村證券 2023 年報告顯示，雖然印度在全球出口市場份額有所增長，特別是電子和機械領域，但越南、墨西哥甚至孟加拉也從「中國 + 1」策略中受益。野村 2025 年報告重申，印度有望成為下一輪供應鏈重新配置的最大贏家之一。

《CNBC》分析，這不是「印度贏、中國輸」的零和競爭，而是全球製造業重新洗牌，企業分散風險的結果。

對投資者來說，印度機會與風險並存。優勢包括龐大內需市場、出口快速成長和外資持續流入；風險則有執行不力、治理問題以及快速發展帶來的各種挑戰。