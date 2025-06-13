川普本想速成伊朗核協議 如今恐面臨軍事攤牌

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-13 04:39

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綜合外媒周四 (12 日) 報導，美國總統川普對伊朗核談判進展轉趨悲觀，並指控德黑蘭「拖延」談判。

伊朗鈾濃縮已達60%純度，距離武器級90%純度僅一步之遙。 (圖:Shutterstock)

川普政府和伊朗都曾表達達成協議的願望。對川普而言，這將是前拜登政府未能實現的政治和外交勝利。對伊朗來說，這意味著急需的制裁解除，以拯救受創經濟。但現在看來這越來越不可能實現。

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美軍撤離行動

川普周三告訴記者：「他們 (美軍) 正被撤出，因為那裡可能很危險，我們看看未來會發生什麼...... 我們已經發出撤離通知。」

美國國務院周三下令撤離巴格達大使館非必要人員，並授權巴林和科威特大使館非必要人員及家屬自願離境。

據《CBS》報導，美國官員獲悉以色列已「完全準備好」對伊朗發動攻擊，華盛頓「預期」德黑蘭可能透過攻擊鄰近伊拉克的「某些美國據點」進行報復

衝突風險上升

川普先前警告，若談判失敗，美國或以色列可能對伊朗核設施進行空襲。伊朗國防部長回應時表達對談判的希望，但也警告若情況惡化將進行軍事報復。

這位部長告訴伊朗媒體：「在那種情況下，美國將不得不離開該地區，因為它的所有基地都在我們射程內。我們可以接觸到它們，毫不猶豫地攻擊駐在各國的所有基地。」

周四，聯合國核監督機構國際原子能總署 (IAEA) 理事會通過決議，近 20 年來首次宣布伊朗未履行核不擴散義務。

談判核心分歧

協議的最大障礙是伊朗國內鈾濃縮問題。鈾濃縮既可用於和平的核能發電，也可製造核武。

川普起初對伊朗進行低濃度鈾濃縮以供核能發電一事展現了彈性，但如今改弦更張，堅持除了完全停止濃縮外，任何程度的濃縮都無法接受。這對德黑蘭構成了重大阻礙，因為伊朗堅持維護其發展民用核能計畫的權利。根據伊朗於 1970 年簽署的《核武禁擴條約》，該國確實享有此項權利。

但外界對伊朗真實意圖存疑。根據 IAEA 資料，伊朗鈾濃縮已達 60% 純度，距離武器級 90% 純度僅一步之遙。IAEA 總幹事格羅西 2021 年曾說：「一個國家濃縮到 60% 是非常嚴重的事情，只有製造炸彈的國家才會達到這個水平。」

妥協空間有限

儘管對外態度強硬，美方私下仍提出妥協方案，建議讓伊朗參與區域核能聯盟，在此框架下允許伊朗短期內進行低濃度鈾濃縮，但須承諾未來完全停止濃縮活動，並將核設施封存。

但 Eurasia Group 伊朗和能源資深分析師 Gregory Brew 指出，美國提案「更像一系列想法而非具體計畫，目前看來不可行」。