美伊核協議談判陷僵局 伊朗重申拒絕放棄鈾濃縮

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-04 22:44

‌



綜合外媒報導，伊朗最高領袖哈梅內伊 (Ayatollah Ali Khamenei) 周三 (4 日) 公開批評美國核協議提案後，重申伊朗拒絕放棄鈾濃縮能力，但未完全拒絕達成協議的可能性，顯示伊朗仍希望透過談判獲得制裁緩解。

伊朗最高領袖哈梅內伊重申伊朗不會放棄鈾濃縮能力。

這個發言是在美國上周末提交所謂「詳細且可接受」的核協議提案後發生的。

‌



哈梅內伊表示，「美國那些無禮粗魯的領導人不斷以不同措辭重複這項 (放棄鈾濃縮) 要求。」目前伊朗已能將鈾濃縮至 60%，距離核武級水準僅一步之遙。

鈾濃縮是美伊談判的核心議題，該技術既可生產核燃料，也可製造核武材料。包括美國總統川普在內的美國官員一再提出這項要求，但尚不清楚美國中東特使維特科夫 (Steve Witkoff) 在向伊朗提出的初步提案中，對此議題的堅持到何種程度。

近期報導指出，美國提議成立可能的核聯盟，為伊朗和周邊國家進行鈾濃縮。根據《Axios》報導，美國官員另行證實的提案細節顯示，伊朗是否必須完全放棄濃縮計劃仍不明確，提案可能允許伊朗在一段期間內進行 3% 的低濃度鈾濃縮，這個水平僅適用於核電廠發電，遠低於伊朗目前 60% 的濃縮水平。

「如果我們有 100 座核電廠但沒有鈾濃縮，那對我們來說毫無用處，」哈梅內伊強調：「如果我們沒有濃縮能力，就必須向美國伸手乞求。」

現年 86 歲的哈梅內伊在伊朗所有國家事務上擁有最終決定權。去年 8 月，他在演講中為可能與美國談判開啟大門，稱與「敵人」接觸「沒有壞處」。但在川普提及要與伊朗進行核談判後，這位最高領袖隨後緩和立場，稱與美國談判「既不明智、不聰明，也不光榮」。

美國和伊朗迄今已在阿曼協助下舉行五輪談判，川普威脅如果談判破裂將採取軍事行動。伊朗外交部長阿拉格奇 (Abbas Araghchi) 則表示，伊朗很快就會對美國提案做出回應。

川普在首任期間退出伊朗與世界大國簽署的早期核協議，今年重新上任後，作為「極限施壓」戰略的一部分，對伊朗重新實施制裁。相對地，伊朗持續加強鈾濃縮，聯合國核監督機構發現，自 2 月以來，伊朗已將接近武器級的濃縮鈾庫存增加約 50%。

國際原子能總署 (IAEA) 表示，伊朗是唯一已知進行如此高濃度鈾濃縮的非核武器國家，對此表示嚴重關切。

美伊若未能達成協議，可能導致已因加薩走廊以哈戰爭而緊張的中東地區局勢進一步升溫。伊朗長期疲弱的經濟可能陷入自由落體，加劇國內醞釀的動盪。以色列或美國也可能對伊朗核設施發動長期威脅的空襲，而伊朗則可能完全結束與聯合國核監督機構的合作，並加速研發核彈。

專家分析，伊朗長期以來將核計劃作為與西方談判的重要籌碼，希望藉此獲得制裁緩解。雖然許多核電國家都從外部供應商購買鈾燃料，但對伊朗而言，維持本土鈾濃縮能力已成為不可退讓的底線。