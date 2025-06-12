美媒爆料：美方被告知 以色列已準備好對伊朗發起軍事行動

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-06-12 14:00

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據美國《CBS》周三（11 日）報導，多名消息人士透露，美國官員被告知，以色列已做好對伊朗發起軍事行動的充分準備。

美媒爆料，以色列已準備好對伊朗發起軍事行動。（圖：Shutterstock）

據《CBS》報導，美國預料伊朗可能會對美國在伊拉克的某些軍事基地進行報復。這也是美國早些時候建議一些美國人離開該地區的部分原因。美國務院已下令讓領館非緊急人員撤離伊拉克，理由是「地區緊張局勢加劇」。

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對於上述消息，以色列官員和美國白宮拒絕置評。

美國總統川普周三在甘迺迪中心出席活動發表演講時談到了伊朗問題。他告訴記者，美國人被建議離開中東，「因為那裡可能很危險，我方持續關注」。

另據《以色列時報》報導，川普在 9 日通話中告訴以色列總理尼坦雅胡，威脅攻擊伊朗 無助於核武談判。

據以媒報導，在川普確定與伊朗核武談判破裂之前，不會討論對伊朗發動打擊的問題。

消息人士透露，尼坦雅胡並未從川普那裡得到明確答覆，即美國是否會允許以色列單獨對伊朗採取軍事行動，或是華盛頓希望參與或主導對伊朗的打擊行動。