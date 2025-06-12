伊朗宣布新建鈾濃縮設施 核談判前景蒙陰影

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-12 20:50

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綜合外媒報導，周四 (12 日) 報導，在聯合國原子能總署 (IAEA) 宣布伊朗未能履行核不擴散義務後，伊朗宣布將新建鈾濃縮設施並增產高濃縮核材料，為美伊核談判投下新陰影。

伊朗宣布升級核設施並威脅退出《核不擴散條約》，美伊核談判前景不明。(圖:Shutterstock)

而本周日，正是美伊第六輪核談判的時間。美國總統川普周一表示，他對與德黑蘭達成協議的信心已經下降。

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20 年來首次不合規認定

IAEA 董事會以 19 票贊成、3 票反對通過決議，這是 20 年來首次認定伊朗不符合核義務，投下反對票的有俄羅斯、中國和布吉納法索。此次投票起因於伊朗在過去六年中，反覆拒絕解釋境內未申報核材料的存在。

上個月，IAEA 警告，無法保證伊朗不會將未申報的核材料轉作軍事用途。該機構在 2018 年美國退出 2015 年核協議後發現了這些核材料。

美國：伊朗數月內可製核彈

美國表示沒有證據顯示伊朗已決定發展核武器，但美國官員稱伊朗只需幾個月就能做到。美國情報官員去年表示，伊朗製造核彈的可能性正在增加。

IAEA 投票為將伊朗核問題提交聯合國安理會開啟道路。推動此決議的歐洲外交官與華盛頓表示，除非伊朗改弦更張，否則將在今年稍後重新實施對伊朗的國際制裁。

伊朗表示，如果制裁重新實施，可能驅逐 IAEA 檢查人員並退出《核武禁擴條約》。在 IAEA 投票結果公布後，伊朗外交部和原子能機構立即發表聲明稱，將開設新的濃縮設施，並投資更先進的機器以利更快完成濃縮鈾。

伊朗目前已在生產足夠製造一枚核武器的高濃縮鈾。德黑蘭聲稱其核活動完全用於和平能源目的，但它是唯一生產 60% 濃縮鈾的非核武器國家。

在此次投票的同時，美國國務院和國防部表示，美軍正在中東部分地區縮減人員至基本編制。

以色列攻擊威脅浮現

伊朗官員表示，一個「友好」國家已向德黑蘭發出警告，稱其宿敵以色列可能對其核設施發動襲擊。

專家和前官員表示，如果核協議談判陷入僵局，以色列可能會採取行動，消除其眼中核武化伊朗對以國安全的威脅。川普最近表示，他已警告以色列總理尼坦雅胡，不要採取軍事打擊等可能破壞伊朗談判的行動。

伊朗警告，若遭到任何攻擊，將反擊區域內的美軍基地。

負責中東軍事行動的美國中央司令部司令庫里拉原定周四在國會山作證，但一名美國官員稱，他取消出席並返回佛羅里達州坦帕的中央司令部總部。

雙方核心立場難調和