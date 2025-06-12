鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-06-12 19:00

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日本央行前委員政井貴子周四 (12 日) 表示，美國總統川普的關稅可能已經讓日本央行的升息周期結束，由於預計出口將受到打擊，日本進一步升息的可能性正在迅速下降。

日本央行前委員：川普關稅恐已讓日本升息周期結束(圖:shutterstock)

與現任決策者保持密切聯繫的政井表示，美國貿易政策的不確定性正在對全球經濟造成巨大干擾，這可能會打擊日本的出口、產出、薪資成長和消費。

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政井預測，美國關稅的影響將在未來 6 到 12 個月內顯現，日本經濟真正的考驗可能在 2026 年到來。

她認為，日本央行可能很長一段時間都無法升息，甚至可能延續到 2026 年。路透調查的分析師也普遍預期日本央行今年將暫停升息，多數人認為下次升息要到 2026 年初。

儘管日本央行在去年結束了大規模刺激計畫，並在今年一月將利率升至 0.5%，但政井警告，在日本經濟恐受美國關稅影響之際，過早升息恐有風險。

雖然日本核心通膨已連續三年多高於日本央行 2% 的目標，主要由燃料和原材料成本上升驅動，但全球需求疲軟預計將使這些成本趨於緩和。日本央行已因貿易政策不確定性下調了成長預期，暗示下次升息可能延遲。