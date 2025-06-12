鉅亨網編輯林羿君 2025-06-12 14:40

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日本政府與執政的自民黨近期正積極研擬針對訪日外國遊客增收稅負的新方案，其中包括廢除現行的消費稅免稅制度，以及調高國際觀光旅客稅。此舉旨在不增加本國民眾負擔的情況下，確保穩定的財政收入來源，但相關提議已引發旅遊業者對入境消費可能受到衝擊的深切憂慮。

減輕國民負擔 日本政府盯上觀光客荷包！擬取消購物免稅。(圖:shutterstock)

在參議院選舉臨近之際，日本朝野政黨皆致力於提出減輕國民負擔的政策，同時避免提出可能引發選民反彈的財政增收方案。在此背景下，向訪日外國人課稅的提案成為一個相對「安全」的選項，預計將在年底的稅制改革討論中被正式提出。

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目前被視為主要候選方案之一的，是重新審視外國遊客在日本境內購物時可免除消費稅的措施。此舉不僅是為了增加稅收，也被視為應對「觀光公害」（過度旅遊）問題的一項對策。

自民黨最高顧問麻生太郎在 5 月下旬的學習會上，便提出了一份建議草案，主張原則上廢除消費稅免稅政策。草案指出，外國遊客大量購買家電、藥品等行為「與日本追求的觀光立國形象不符」，且「很難認為這對提高（日本）地方經濟活力和增加就業機會做出了貢獻」。據悉，許多此類消費是為了在日本國內進行轉售的違法行為，且購買地點多集中在大城市圈。

儘管日本政府計劃自 2026 年 11 月起改採「退稅型」制度，即遊客出境時經確認商品已帶出國後再予退稅，但麻生等人的草案認為此方式「只會讓違法手段更為巧妙，不會成為具有實際效果的對策」。值得一提的是，法國、德國、韓國及新加坡等國皆已實施類似的出境退稅制度。

另一個浮上檯面的方案則是提高國際觀光旅客稅，俗稱「出境稅」。自民黨的吉川有美在 5 月指出，日本目前每人 1000 日元的國際觀光旅客稅，相較於其他國家明顯偏低。她並在參議院預算委員會會議上向首相石破茂施壓，要求提高稅額。石破茂則回應：「收取相應的代價是對納稅人的義務」，表明將對此進行討論。

資料顯示，截至 4 月，美國的出境稅約為 22.2 美元（約 3,100 日元），埃及約 25 美元（3,500 日元以上），澳洲更高達 70 澳元（約 6,500 日元）。考量到外國的普遍標準，自民黨稅制調查部門高層認為「提高稅率是合理的」。

日本財務省 6 月 2 日公佈的數據顯示，2024 年度國際觀光旅客稅稅收創下歷史新高，截至 4 月單月稅收達 481 億日元。若出國人數維持穩定，提高稅額預計將進一步推升稅收成長。目前，這項稅金是包含日本國民在內的出境旅客，加徵於機票費用中。若要單獨對外國遊客提高稅額，則需建立新的徵收機制。

因應過度旅遊而增稅 已成全球趨勢

然而，對於取消消費稅免稅和提高國際觀光旅客稅的提議，日本國內也存在謹慎的意見。英國在 2020 年脫歐後，取消了針對外國遊客的增值稅免稅措施，隨後當地高檔品牌店銷售額下滑。因此，有人擔憂日本若採類似做法，可能對零售業造成打擊。

日本政府設定了 2030 年訪日外國遊客數量較 2024 年增加 7 成以上，達到 6,000 萬人的目標。若稅負過重，恐削弱外國遊客選擇日本作為旅遊目的地的動機。自民黨另一位稅制調查部門高層表示：「如果外國人不再來，大家可能會慌張。免稅制度剛改過，無法馬上再改。」

為應對過度旅遊（overtourism）問題，日本以外的國家和地方政府也紛紛向外國遊客提高稅負。義大利威尼斯從 2024 年起在特定日期對一日遊遊客徵收「入島稅」。印尼峇里島同年開始向外國遊客徵收 15 萬印尼盾（約合人民幣 66.3 元）的旅遊稅。美國夏威夷州計劃從 2026 年起將住宿稅稅率從 10.25% 提高至 11%。