〈台幣〉出口商又繃緊神經了 飆升2.6角 逼近29.5元價位

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-06-12 16:50

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新台幣今 (12) 日再度強勁升值，終場收在 29.66 元，升值 2.6 角，創 2022 年 6 月以來高，台北外匯經紀公司成交值 15.82 億美元，由於已突破前高價，市場高度關注下一個心理關卡價 29.5 元能否守住，出口商也再度繃緊神經。

主要亞幣今日強勁升值。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 29.9 元、升值 2 分開出後，最高來到 29.625 元，升值 2.95 角，終場收在 29.66 元，全日高低價差 2.75 角。

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觀察主要亞幣，新台幣收升 0.87%，而韓元也升值達 0.8% 左右，日元升逾 0.5%，泰銖升近 0.3%，人民幣和星元升逾 0.1%，美元指數則下跌近 0.3%。

元大投顧說明，儘管美國本月 CPI 數據低於市場預期，但認為聯準會不太可能於 6、7 月會議提前啟動降息，原因在於，關稅效應尚未完全反映，且未來兩月通膨仍可能因延後傳導而回升，通膨預期水位仍偏高。