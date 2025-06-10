上千人徹夜排隊 有人凌晨1點蹲守！日本傳統米店驚現倒閉潮

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-06-10 08:27

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從去年秋季至今，日本「米荒危機」還在持續，日本首相石破茂周一（9 日）在國會參議院決算委員會會議上表示，將通過為大米穩定供應問題而設立的閣僚會議，徹查大米價格突然高漲的原因。

從去年秋季至今，日本「米荒危機」還在持續。（圖：央視）

日本政府為平抑米價投放的新一批儲備米，日前在北海道、鹿兒島縣、福岡縣等地開始限量發售，多地超市門前排起千人長龍，一些消費者為買米徹夜排隊。

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北海道部分零售商周一開始發售政府儲備米，排隊顧客之多，引發熱議。在札幌市一家米店，上千人排隊數小時，1,000 袋儲備米迅速被搶購一空。

這批米產於 2022 年，被日本媒體稱為「老陳米」，每袋 5 公斤，售價為 2,150 日元，約市場零售價一半。

日本南部鹿兒島縣周日開始發售政府儲備米。在首府鹿兒島市一家超市，還沒開門營業，就有約 1,200 名顧客在店外排起長龍，有的顧客甚至凌晨 1 時就已到店門口排隊。

根據限購政策的規定，每戶家庭僅可購買一袋儲備米。

民眾為購買政府儲備米大排長龍的情況也發生在福岡縣、廣島縣、長崎縣等地，這是日本政府今年 3 月以來投放的第四批儲備米。

在日本，傳統米店的存在感不斷減弱。

據《21 世紀經濟報導》周一報導，住在福岡的陳玲（化名）表示，她在當地生活一年多了，從沒去過住家附近的米店。

無獨有偶，名古屋居民王田（化名）也說，平常主要是通過超市和線上平台購買大米，「超市和線上平台跟傳統米店的大米售價持平，但前者的便利性肯定會更強，價格也更透明，還有配送服務。反觀傳統米店，現在數量越來越少了，鮮有年輕人光顧。」

日本帝國數據庫的最新統計顯示，截至今年 3 月，日本 2024 年度累計有 88 家從事米糧類批發和銷售的米店倒閉或停業，寫下過去 5 年來最高紀錄。