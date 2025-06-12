〈房產〉近5年來最冷的房市329檔期 4月預售揭露跌破4000件年減78%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-06-12 16:17

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根據最新實價資料顯示，今 (2025) 年 4 月全台預售市場揭露件數維持在相對保守水位，單月預售揭露量仍低於 4000 件，較去年同期減少逾 7 成，反映出市場進入調整期，買氣轉向精準選擇個案。同時也使今年 329 檔期成為近 5 年來表現較為平淡的一次。

近5年來最冷的房市329檔期 4月預售揭露跌破4000件年減78%，圖爲示意圖。(鉅亨網記者張欽發攝)

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，從去年央行接連出手後，預售市場風向就出現改變，現在買方精挑細選適合自己的個案並謹慎購屋，整體預售市場呈個案表現；觀察現在市場上仍有人氣的個案，具備有捷運站、總價控制在自用客可以負擔、大基地與高性價比的個案，但整體來說，今年的 329 檔期的確表現有點清淡。

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統計顯示，全台去年 4 月預售實價揭露 1.5 萬件，今年 4 月剩下約 3300 餘件，年減逾 7 成，台北市去年 4 月 780 件、今年 4 月 226 件，年減 71%；新北市去年 4 月 2441 件、今年 4 月 860 件，年減 65%；桃園市 4 月 581 件、年減 79%，新竹剩下 120 件、年減逾 8 成，台中市 528 件、年減 83%，台南市 228 件、年減 84%，高雄市 249 件、年減 83%。

曾敬德指出，隨著市場轉為長線布局，不少代銷業者順勢調整銷售節奏與策略，包含拉長廣告操作週期、精準控管行銷預算，以及中小型案場採取更彈性的銷售方式，例如透過數位模擬代替傳統樣品屋、租用周邊店面作為展示空間等，進一步提升銷售效率與資源運用彈性。同時，接案成本也趨於合理化，業者更重視案源條件與產品特性。