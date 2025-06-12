〈房產〉央行限貸管制令下 全台六都房價由高雄率先修正

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-06-12 15:59

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受到台灣央行限貸令的影響，近期交易移轉量大幅縮減，根據台灣房屋集團趨勢中心統計實價登錄，2025 年六都 1-4 月的住宅單價均價和去年同期相較，台北市從過去的 7 字頭，如今已站上 8 字頭，均價來到 81.5 萬元；而 2 字頭的親民房價區，僅剩桃園、台南及高雄。

台灣央行限貸管制令下 全台六都房價由高雄率先修正。(鉅亨網記者張欽發攝)

房仲業者估計 2025 年下半年仍是處於房市修正期。

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而全台六都中唯一價跌的是高雄市，去年 1-4 月時，住宅均價高達 28 萬元，而今年 26.8 萬元，年跌 4.3%，成為唯一漲多修正的都會區。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，台北經濟之都機能完整，陸續不少都更危老新案供給，推升均價，不過房價長期居高，近年漲幅已趨和緩。而近年高雄房市受惠於建廠利多，包括亞洲新灣區題材、科技產業布局及新青安刺激，房價基期低，吸引熱錢湧入，房價出現一波快速拉升。

但 2024 年底開始政策轉向，加上台積電 (2330-TW) 美國設廠影響部分投資人信心，預售市場觀望氛圍轉濃，不少早期預售戶面臨交屋時，轉售壓力浮現，讓今年房價出現修正，不過這也讓不少置產族伺機而動，規劃低點入手。

進一步觀察近三年全台房價漲跌幅狀態，2024 年 1-4 月與 2023 年同期相比，六都房價年漲幅平均都在 7% 以上，其中又以高雄年漲 19.7% 最多，其次為桃園市 16.7%，台南 12.6%，而到 2025 年的年漲幅已經控制在 5% 上下，漲勢全面收斂。

張旭嵐指出，2024 年上半年在新青安優惠貸款政策刺激下，買氣大爆發，導致六都房價漲勢全面加速；不過到了下半年，在央行祭出多波信用管制措施後，限縮第二戶購屋貸款成數，並取消寬限期、銀行利率提升，讓交易量開始降溫，房市冷清持續蔓延到 2025 年上半年，由於目前央行限貸令尚未鬆綁，甚至持續嚴格金檢，估計下半年仍是處於房市修正期。