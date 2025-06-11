〈房產〉預算1000 -1500萬元買新北中古屋 這二區可買超到逾40坪

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-06-11 15:30

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依實價登錄中古屋的資料顯示，新北市中古屋主力總價帶落在 1000-1500 萬元，占比高達 33.4%。在相同預算下，房仲業者統計，在此一總價預算範圍內，淡水區與鶯歌區所能購得的平均面積最大，也都超過 40 坪；反觀永和區，相同預算下只能擁有 24.4 坪。

統計：預算1000 -1500萬元買新北中古屋 淡水區可買超到逾40坪。(鉅亨網記者張欽發攝)

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，淡水區由於距離雙北核心城區較遠，房價自然相對親民，因此在相同預算下居住空間更為寬闊。近一年 1000- 1500 萬元總價區間裡，淡水區平均能購買坪數為 44.2 坪，為新北市最大。

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淡水區雖位處邊陲，但其舊市區生活方便，新市鎮的商業機能已逐漸完善；加上擁有捷運淡水線，未來淡江大橋、淡北道路也將陸續完工，聯外交通將日趨完善。因此在上述利多下，淡水區吸引不少小資族、年輕夫妻入住，近一年 1000- 1500 萬元的中古屋交易量達 919 件，居新北市之冠。

位居第二的則是毗鄰桃園龜山的鶯歌區。陳金萍指出，鶯歌區隨著鳳鳴重劃區加持，以及台鐵鳳鳴臨時站通車和捷運三鶯線的即將完工，皆促動鶯歌區房市需求。但與其他行政區相比，鶯歌區仍屬新北房價凹陷區，在 1000- 1500 萬元的總價區間，鶯歌區單價僅為 31.4 萬元，比鄰近三峽區的 40 萬元親民不少，其平均居住面積 41.3 坪也比三峽區寬闊許多，因此成為不少外縣市移居，以及年輕家庭入主的選擇區域之一。

而在 1000-1500 萬元的總價帶下，三重區、板橋區與永和區能購置的坪數就小巧許多，平均面積不到 25 坪，同預算下和淡水區和鶯歌區能購置逾 40 坪相比，少了近 40% 的面積。然而三重區、板橋區與永和區位於「新北第一圈」，本身生活機能相當完整豐富，且公共交通設施也十分發達，捷運站點林立、公車路網密集，與北市均僅有一橋之隔，長年吸引不少北市外溢與上班通勤族的入住，其房價也處新北前段班水平，在 1000- 1500 萬元總價帶裡，上述三個區單價皆突破 50 萬元，其中永和區更是達 55.1 萬元，為新北最高。