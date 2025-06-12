鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-06-12 09:00

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SK 海力士執行長郭魯正最新示警，全球貿易緊張局勢加劇恐讓下半年市場更加波動，即使該半導體巨頭仍維持與其內部預測一致的穩健表現。

半導體產業地震將至？SK海力士內部信號：貿易緊張恐重塑市場格局​

郭魯正周二 (10 日) 在公司員工大會上發表談話時表示，未來存在不確定性，並提到美國等國擴大關稅政策對半導體產業的潛在影響。「儘管難以預測今明兩年的具體走勢，但我們正按計劃穩步推進，讓我們共同努力，保持方向不變。」

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他發表這番言論的時機點，正值市場對美國對等關稅政策的擔憂加劇之際，市場猜測半導體產業恐很快面臨針對特定產品的關稅。分析師認為，作為全球最大的記憶體晶片製造商之一的 SK 海力士恐面臨直接衝擊。

不過，SK 海力士對市場基本面仍持樂觀態度。全球銷售與行銷業務主管 Lee Sang-Rak 表示，今年上半年表現非常強勁，下半年市場料將保持韌性。他還強調 SK 海力士在高頻寬記憶體 (HBM) 領域的優勢。

目前，SK 海力士正向輝達供應最新一代 HBM3E(第五代)，今年全年產能已全數售罄。該公司還向包括輝達在內的主要客戶分發下一代 HBM4(第六代) 記憶體樣品，預計在今年稍後開始量產。

HBM4 技術也協助 SK 海力士 33 年來首次超越三星電子，登頂全球 DRAM 市佔率榜首。根據市場研究機構 Omdia 數據，SK 海力士今年首季佔 36.9% 的 DRAM 市場份額，三星為 34.4%。

儘管表現強勁，但 SK 海力士內部在採購策略上仍出現分歧。負責生產的執行副總裁金英植重申公司對 HBM 製造關鍵設備如 TC 鍵合機供應多元化的承諾。

先前，SK 海力士只依賴韓美半導體提供 HBM3E 製造設備，但今年稍早開始從韓華半導體採購。這一轉變使其跟韓美半導體產生摩擦。據悉，韓美半導體要求收取服務費並提高設備價格。

金英植則駁斥上述說法稱「不存在所謂的免費服務，我們遵循內部定價政策。與兩家公司的合作時間足夠長，我們做出了平衡的決策」。

在員工層面，郭魯正也回應公司績效薪酬體系的持續爭議，並稱正重新審視利潤分享 (PS) 獎金發放標準，該獎金最高可達員工基準薪資的 50%。

郭魯正還說，「現行規定對許多人仍不明確。我們將收集各部門意見，制定更透明的制度」，並稱為了減少誤解，提議設立內部論壇公開討論財務問題。

在去年創下 23.5 兆韓元的創紀錄營業利潤後，SK 海力士在今年初發放創紀錄的獎金，為基準薪資的 1500%，但公司工會要求更高薪資，並正就加薪和 PS 獎金結構調整進行談判。