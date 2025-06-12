半導體產業地震將至？SK海力士內部信號：貿易緊張恐重塑市場格局
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電
SK 海力士執行長郭魯正最新示警，全球貿易緊張局勢加劇恐讓下半年市場更加波動，即使該半導體巨頭仍維持與其內部預測一致的穩健表現。
郭魯正周二 (10 日) 在公司員工大會上發表談話時表示，未來存在不確定性，並提到美國等國擴大關稅政策對半導體產業的潛在影響。「儘管難以預測今明兩年的具體走勢，但我們正按計劃穩步推進，讓我們共同努力，保持方向不變。」
他發表這番言論的時機點，正值市場對美國對等關稅政策的擔憂加劇之際，市場猜測半導體產業恐很快面臨針對特定產品的關稅。分析師認為，作為全球最大的記憶體晶片製造商之一的 SK 海力士恐面臨直接衝擊。
不過，SK 海力士對市場基本面仍持樂觀態度。全球銷售與行銷業務主管 Lee Sang-Rak 表示，今年上半年表現非常強勁，下半年市場料將保持韌性。他還強調 SK 海力士在高頻寬記憶體 (HBM) 領域的優勢。
目前，SK 海力士正向輝達供應最新一代 HBM3E(第五代)，今年全年產能已全數售罄。該公司還向包括輝達在內的主要客戶分發下一代 HBM4(第六代) 記憶體樣品，預計在今年稍後開始量產。
HBM4 技術也協助 SK 海力士 33 年來首次超越三星電子，登頂全球 DRAM 市佔率榜首。根據市場研究機構 Omdia 數據，SK 海力士今年首季佔 36.9% 的 DRAM 市場份額，三星為 34.4%。
儘管表現強勁，但 SK 海力士內部在採購策略上仍出現分歧。負責生產的執行副總裁金英植重申公司對 HBM 製造關鍵設備如 TC 鍵合機供應多元化的承諾。
先前，SK 海力士只依賴韓美半導體提供 HBM3E 製造設備，但今年稍早開始從韓華半導體採購。這一轉變使其跟韓美半導體產生摩擦。據悉，韓美半導體要求收取服務費並提高設備價格。
金英植則駁斥上述說法稱「不存在所謂的免費服務，我們遵循內部定價政策。與兩家公司的合作時間足夠長，我們做出了平衡的決策」。
在員工層面，郭魯正也回應公司績效薪酬體系的持續爭議，並稱正重新審視利潤分享 (PS) 獎金發放標準，該獎金最高可達員工基準薪資的 50%。
郭魯正還說，「現行規定對許多人仍不明確。我們將收集各部門意見，制定更透明的制度」，並稱為了減少誤解，提議設立內部論壇公開討論財務問題。
在去年創下 23.5 兆韓元的創紀錄營業利潤後，SK 海力士在今年初發放創紀錄的獎金，為基準薪資的 1500%，但公司工會要求更高薪資，並正就加薪和 PS 獎金結構調整進行談判。
根據韓國企業追蹤機構 CXO 研究所 (CXO Institute) 周一 (9 日) 發佈的報告，SK 海力士公司去年營業利潤在 1000 家主要南韓上市公司中排名第一，首次超過了長期競爭對手三星電子。根據該研究所對 2000 年至 2024 年的 1000 家上市企業的業績進行調查的結果顯示，SK 海力士去年營業利潤為 21.33 兆韓元，居所有上市企業之首，三星電子以 12.36 兆韓元位居第二，緊隨其後的是起亞汽車的 8.49 兆韓元、現代汽車的 6.59 兆韓元、現代商船的 3.48 兆韓元。
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